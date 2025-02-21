Angélica Rivera

Actor con el que relacionan a Angélica Rivera por fin se pronuncia: ¿acepta que son novios?

Diego Klein compartió un contundente mensaje en el que habló de la verdadera relación que mantiene con la actriz, esto luego de que se asegurara que sostienen un “inesperado romance”.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Angélica Rivera tendría relación con un actor 19 años menor ¿La ficción traspasó la pantalla?

Diego Klein, el actor con el que relacionan sentimentalmente a Angélica Rivera, finalmente rompió el silencio en medio de la controversia.

El pasado 19 de febrero, CARAS México afirmó que la actriz estaría “enamorada” de su coprotagonista de la serie ‘Con esa misma mirada’, con quien tendría un “inesperado romance”.

Sin embargo, horas más tarde, la modelo, quien le lleva a él 19 años, aseguró de forma categórica que “lo que se ha difundido es totalmente falso”.

“Hay mentiras que lastiman y destruyen, pero también existen otras, como esta, que si bien preocupan, terminan motivando a la reflexión”, expresó en un comunicado.

Ante el desmentido de la estrella, la publicación sostuvo su reporte y difundió una serie de fotografías de estudio de ambos que, indicaron, “confirman la historia entre” ellos.

En un segundo escrito, Rivera aseveró que esas “son fotos de dos actores haciendo su trabajo” y mantuvo su versión de que no está en un idilio con Klein.

¿Diego Klein es pareja de Angélica Rivera?

Tras guardar hermetismo, y con la polémica más encendida, Diego Klein compartió vía Instagram un extenso mensaje en el que abordó la situación.

El intérprete de 36 años detalló que se quedó “helado” al enterarse de lo dicho por la revista, que él y la excantante tenían "una relación de pareja”, pues “ESTO NO ES VERDAD”.

“Angélica Rivera es la mejor compañera de trabajo que he tenido en mi vida y lo digo haciéndome responsable 100 % de estas palabras”, dijo.

Klein explicó que de parte de los dos “hubo un compromiso absoluto” y “gran respeto” mientras filmaban ‘Con esa misma mirada’, que se estrenará próximamente en ViX.

Especificó que esa “complicidad profesional” que construyeron en su labor diaria “permeó todo el tiempo”, lo que considera “redundó en beneficio directo” en la trama que estaban grabando.

“Y como sucede”, agregó, “cuando uno comparte una pasión profesional, nuestra amistad y cariño se fue fortaleciendo”.

Klein manifestó que con Rivera logró “contar” la historia de amor de sus personajes, ‘Pablo Casas’ y ‘Eloísa’, una tan “buena” que “generará conversaciones”.

“Aclaro que mientras este proceso sucedía, lo único que se formó entre nosotros fue una amistad increíble y una profunda admiración por el trabajo que cada uno estaba realizando”, sentenció.

“Y si compartimos algún amor, es por esta serie que pronto podrán disfrutar y que, como pueden ver, ya está haciendo que se hable de temas importantes”, concluyó.

El ‘post’ del galán de telenovelas recibió el ‘Like’ de Angélica, quien previamente destapó que no siente “rencor” contra CARAS México por las “calumnias” que les realizaron.

Diego Klein negó, al igual que Angélica Rivera, que sean una pareja.
