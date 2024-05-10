Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro se juntan otra vez y su hija Sofía está detrás

Video Angélica Rivera "debuta" en Tik Tok bailando con sus hijas (con mensaje al 'Güero' Castro incluido)

Angélica Rivera apareció al lado de su exesposo, José Alberto ‘El Güero’ Castro, en un día muy importante para su hija, Sofía Castro.

Hace unas semanas, la actriz hizo pública su cuenta oficial de Instagram y ahora no dudó en utilizarla para presumir el nuevo encuentro con el productor.

¿Por qué se juntaron Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro?

La tarde de este 9 de mayo, ‘La Gaviota’, como se le apoda afectuosamente, usó sus historias para ‘repostear’ una fotografía que originalmente subió su primogénita.

En la imagen se puede ver a Sofía Castro con su prometido, Pablo Bernot, la mamá de él, Rebeca Krauze, Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro.

La razón por la que los cinco se vieron quedó clara gracias al texto con el que la joven artista acompañó la postal: “Hoy fue nuestra prueba de menú”.

Sofía se encuentra en medio de los preparativos de su boda con Pablo, por lo que sus seres queridos le han estado brindado su apoyo.

Al compartir el retrato, la protagonista de telenovelas como ‘Destilando Amor’, que puedes ver aquí en ViX, no colocó un mensaje, pero sí un par de emojis de corazón rojo.

Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro reaparecen juntos. Imagen Angélica Rivera/Sofía Castro/Instagram

Pese a estar separados desde 2008, Rivera y ‘El Güero’ han demostrado que se mantienen unidos por sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina.

Después de que ella se divorciara de Enrique Peña Nieto, la expareja ha convivido en fechas especiales, como Thanksgiving, y en viajes, de lo que se jactan en redes sociales.

En diciembre de 2022, por ejemplo, Angélica, José Alberto y sus retoños difundieron una instantánea que se tomaron como familia para Navidad.

Aunque a raíz de su amena relación surgieron rumores de que podrían reconciliarse, Castro echó por la borda la posibilidad.

“No. Ella es una mujer que quiero muchísimo y es porque es la mamá de mis hijas”, declaró en julio de 2020 a El Break De Las 7.

Angélica Rivera, la cómplice de Sofía Castro con rumbo al altar

La semana pasada, Sofía Castro se mostró feliz de que Angélica Rivera esté siendo su cómplice al ultimar los detalles para su enlace nupcial con Pablo Bernot.

La estrella de melodramas como El Maleficio, disponible en ViX, colgó en la plataforma digital una foto en la que se aprecia a su mamá dándole un beso en la mejilla.

“Gracias por vivir esto conmigo. Te amo infinito, madre. Como tú, ninguna”, fueron las cariñosas palabras que le dedicó, a las que recibió como respuesta: “Te amo con toda mi alma. Se feliz por siempre”.

Angélica Rivera y Sofía Castro durante los preparativos de la boda de la joven actriz. Imagen Sofía Castro/Instagram

Sofía confesó que voló a París, Francia, con ‘La Gaviota’ para buscar el vestido de novia que utilizará y, que, por cierto, sí encontró.

“Fue un evento y un viaje que yo la quise invitar, que yo organicé, y que lo quería compartir con ella”, contó al programa Hoy en febrero.