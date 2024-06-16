Nodal sorprende con mensaje para su hija en medio de rumores de boda con Ángela Aguilar
Christian Nodal emitió un importante mensaje en el que se refirió a Inti, la hija que tiene con su ahora ex Cazzu, en medio de las versiones que sostienen que supuestamente él ya se casó con Ángela Aguilar.
En medio de los rumores que señalan que Christian Nodal supuestamente se casó con Ángela Aguilar a inicios de junio en Roma, Italia, el cantante sorprendió con un mensaje para Inti, la hija de 9 meses que tiene con su ex Cazzu.
Lo hizo este domingo 16 de junio a través de Instagram y en medio de la vorágine de críticas a las que él y la hija de Pepe Aguilar han sido objeto a casi una semana de haber confirmado su romance.
¿Qué dijo Nodal sobre su hija?
El también compositor de 25 años se tomó un tiempo en medio de su gira y del romance que sostiene con Ángela Aguilar para dedicar un mensaje específico para su hija.
"Mi 'solecito' siempre brillando", escribió sobre fotos en la que aparece junto a la niña.
Algunas de esas imágenes nunca habían sido reveladas públicamente. De hecho, aparece una del día en que Inti nació y el cantante la sostiene en brazos con la boca cubierta con una mascarilla y usando una bata de hospital.
" Me regalaste el orgullo más grande de este mundo que es ser tu padre", agregó el también compositor.
En ninguna de las imágenes aparece el rostro de Cazzu, madre de la criatura y ahora ex del cantante.
El mensaje lo publicó este 16 de junio, justo cuando se festeja el Día del Padre en países como México y EEUU. Es la primera ocasión que el artista lo celebra.
Su publicación también aparece dos días después de que la presentadora Maxine Woodside citó una "fuente que está muy cerca a la familia Aguilar" en su show 'Todo para la mujer' de Grupo Fórmula en el que aseguró que Nodal y Ángela Aguilar supuestamente se casaron a inicio de junio en Roma, Italia.
Según ella, Pepe Aguilar habría estado presente en las alegadas nupcias. Ninguno de los involucrados salieron de manera inmediata a desmentir o confirmar dicha afirmación.
Los señalamientos contra Nodal y Ángela Aguilar
Christian Nodal y Ángela Aguilar han sido objetos de duras críticas por dar a conocer el romance que sostienen solo 18 días después de que el cantante anunció su separación de Cazzu.
El pasado 11 de junio, Despierta América citó una "buena fuente" y se aseguró que el romance de los jóvenes cantantes habría iniciado hace "un mes" y que el artista aparentemente terminó la relación con la argentina hace "tres meses".
De acuerdo con esos datos, Inti, la hija de Nodal y la trapera, habría tenido entre 5 y 6 meses de nacida cuando su papá y mamá supuestamente habrían decidido separarse.