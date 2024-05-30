Christian Nodal

“Nuevos comienzos”: Cazzu y su hija Inti habrían abandonado casa que compartían con Nodal

La trapera argentina estaría retomando su vida lejos del padre de su hija, quien se encuentra en medio de la polémica por su supuesto romance con Ángela Aguilar.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Ángela Aguilar usa cadena de Nodal? Las imágenes que encienden otra vez rumores de romance

En medio de los rumores que sugieren que Christian Nodal se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con Ángela Aguilar, Cazzu reveló en redes sociales que está lista para comenzar una nueva vida con su hija Inti lejos del cantante.

A través de sus historias de Instagram, la Nena Trampa compartió una fotografía con la que habría dejado entrever que abandonó la casa que compartía en Argentina con el intérprete de ‘Cazzualidades’.

“Nuevos comienzos (emoji de un corazón vendado)”, escribió la trapera al lado del emoji de un corazón vendado, este 30 de mayo.

La cantante está lista para su nueva vida.
La cantante está lista para su nueva vida.
Imagen Cazzu / Instagram

La imagen destaca por la presencia de la mamá de la cantante y la pequeña Inti, quienes estarían debajo del marco de una puerta que sería la nueva habitación de la bebé.

Por el momento, la habitación de Inti solo tendría la estructura de madera de una cama, así como una estructura para sus juguetes y un caballito mecedor.

“Hace dos años me pasaban mil cosas que hoy se terminan”, dice Cazzu

Este 30 de mayo, Cazzu también publicó un mensaje con el que celebra dos años del lanzamiento de su álbum titulado ‘Nena Trampa’, mismo tiempo que Christian Nodal fue parte de su vida.

“Feliz 2 años para Nena Trampa, mi bebé reggaetonero, trapero, maliante que educó, tuvieron que soportar y se lo tatuaron en sus pieles”, dijo.

Mientras Cazzu promocionaba su álbum 'Nena Trampa', conoció a Nodal.
Mientras Cazzu promocionaba su álbum 'Nena Trampa', conoció a Nodal.
Imagen Cazzu / Instagram


“Hace dos años me pasaban mil cosas que hoy se terminan. Hace dos años también les entregaba estas canciones, ETERNAS, que las escribo de puño, letra y melodía para ustedes. Gracias por abrazarlas, amarlas, bailarlas y llorarlas. Gracias por dejarme vivir de lo que amo y acompañar todos mis procesos. Las bendiciones siempre pesan más en la balanza”, enfatizó.

La vida de Cazzu tras su separación de Christian Nodal

Desde el anuncio de su separación de Christian Nodal, Julieta Cazzuchelli se ha mantenido al margen de la situación. En sus redes sociales ha dejado entrever que está enfocada en su hija Inti y rodeada del amor de su familia, sobre todo, de su hermana Florencia, quien siempre ha sido un gran apoyo para ella.

Video Cazzu reaparece feliz tras separación de Nodal y muy bien acompañada
Relacionados:
Christian NodalCazzuFamosos

Con esa misma mirada
