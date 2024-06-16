Ángela Aguilar

Ángela Aguilar rompe el silencio sobre su papá tras rumores de boda con Nodal

Ángela Aguilar parece poner fin a las especulaciones sobre el supuesto disgusto y distanciamiento que existe entre ella y su papá Pepe Aguilar tras reportarse que supuestamente se casó con Christian Nodal. Esto es lo que dice la cantante.

Video Video que confirmaría que Ángela Aguilar se casó escondería detalle sobre la supuesta boda con Nodal

Ángela Aguilar por fin se refirió a su papá tras la ola de especulaciones que se han suscitado sobre la relación entre ellos luego de que la joven de 20 años confirmó el romance que sostiene con Christian Nodal.

El anuncio, hecho el pasado 10 de junio, desató una serie de rumores sobre un supuesto disgusto y distanciamiento entre ella y el jerarca de la dinastía Aguilar.

Las especulaciones se avivaron luego de que el veterano cantante no emitió de manera inmediata una postura clara sobre la polémica relación amorosa que su hija sostiene con el cantautor de 25 años, con quien se ha reportado que supuestamente ya se habría casado.

Esto dice Ángela Aguilar sobre su papá

La artista utilizó su cuenta de Instagram para emitir el primer mensaje referente a su famoso padre luego de la ola de señalamientos a los que ella, su familia y Nodal han sido objetos en la última semana.

"Te amo, qué bendición tener un padre como tú", escribió sobre una serie de imágenes que la muestran desde la infancia junto a Pepe Aguilar.

La publicación se suscita este domingo 16 de junio, justo cuando se celebra el Día del Padre en países como México y EEUU.

Este es el mensaje que Ángela Aguilar publicó en Instagram dedicado a su papá Pepe Aguilar en medio de los rumores de un supuesto distanciamiento entre ellos ante el romance que ella sostiene con Christian Nodal.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram


Además del clip con el collage de imágenes de antaño y el cariñoso mensaje que le dedicó a su progenitor, Ángela Aguilar también colgó una foto actual junto a él en donde parece que está a punto de darle un beso en la mejilla.

Pepe Aguilar no reaccionó de manera inmediata a la publicación de su hija menor.

Ángela Aguilar también compartió una foto en la que aparentemente le da un beso a Pepe Aguilar (izquierda).
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Lo que se dice sobre Pepe Aguilar y su hija

Algunos cuestionan el romance de Nodal y Ángela Aguilar debido a que fue anunciado solo 18 días después de que el artista confirmó su separación de Cazzu, con quien tiene una hija de 9 meses de vida.

Según una "buena fuente" citada por Despierta América el pasado 11 de junio, Nodal y Ángela Aguilar tendrían "un mes" saliendo y él se habría separado de la argentina hace "tres meses".

Algunas versiones afirman que Pepe Aguilar supuestamente no estaría conforme con la relación. Pero otros rumores señalan que respetaría la decisión de su hija porque ya es mayor de edad.

En medio de esto, el patriarca parece estar tomando con humor los señalamientos debido a la serie de publicaciones que ha hecho en Instagram en los últimos días, aunque ha evitado dar una declaración explícita sobre la nueva relación de su hija.

El pasado viernes 14 de junio, la presentadora Maxine Woodside afirmó que Ángela Aguilar supuestamente se casó con Nodal a inicios de junio en Italia y alegó que Pepe Aguilar estuvo presente.

Según la comunicadora, verla casada vendría a dar respuesta a la aparente calma que él ha mostrado ante la controversia.

Video Pepe Aguilar reacciona cuando le dicen “La Madrastra” a Ángela Aguilar por su romance con Nodal
