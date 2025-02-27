Christian Nodal

Ángela Aguilar y Nodal se habrían reencontrado tras duro mensaje de ella en show

La cantante hizo una polémica declaración en pleno concierto contra los “mentirosos”, lo que desató especulaciones sobre su situación con Christian Nodal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Ángela Aguilar lanza mensaje contra los "mentirosos" y genera dudas sobre Nodal: esto dijo

Ángela Aguilar y Christian Nodal se habrían reencontrado en México luego del duro mensaje que lanzó la cantante en medio de un concierto que ofreció en Ciudad del Carmen, Campeche, el pasado 22 de febrero.

A través de redes sociales se difundió una fotografía de los cantantes, quienes se encontrarían en el interior del aeropuerto de Toluca conviviendo con algunos de sus seguidores luego de estar días separados.

PUBLICIDAD

Más sobre Christian Nodal

¿Nodal con problemas para cantar en México?: gobernador reacciona a petición de cancelar su show
2 mins

¿Nodal con problemas para cantar en México?: gobernador reacciona a petición de cancelar su show

Univision Famosos
Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"
3 mins

Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”
1 mins

Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”

Univision Famosos
¿Cazzu se niega a pronunciar el nombre de Nodal?: así se refirió al papá de su hija
1 mins

¿Cazzu se niega a pronunciar el nombre de Nodal?: así se refirió al papá de su hija

Univision Famosos
Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija
2 mins

Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija

Univision Famosos
Cazzu acusa que Nodal no permite que Inti viaje: "Fue uno de los peores momentos de mi vida"
2 mins

Cazzu acusa que Nodal no permite que Inti viaje: "Fue uno de los peores momentos de mi vida"

Univision Famosos
Nodal visita la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar: publica emotiva foto
2 mins

Nodal visita la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar: publica emotiva foto

Univision Famosos
Cazzu habría regresado con su ex "desde hace un año": reportan que estarían viviendo juntos
3 mins

Cazzu habría regresado con su ex "desde hace un año": reportan que estarían viviendo juntos

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal no están separados: él ventila que su esposa se convirtió en su maestra
2 mins

Ángela Aguilar y Nodal no están separados: él ventila que su esposa se convirtió en su maestra

Univision Famosos
Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”
2 mins

Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”

Univision Famosos

La imagen, que originalmente fue difundida por sus fans, echaría por tierra los rumores de una crisis en su matrimonio, ya que ambos lucirían “felices y enamorados”.

Así habría sido el reencuentro de Nodal y Ángela Aguilar tras días separados.
Así habría sido el reencuentro de Nodal y Ángela Aguilar tras días separados.
Imagen Team Angelita Aguilar / Instagram


Las especulaciones sobre un aparente distanciamiento entre ellos tomaron fuerza luego de que Nodal no acompañara a su esposa a Premio Lo Nuestro y apareciera en Guadalajara con un grupo de amigos al mismo tiempo en que ella lanzaba un polémico mensaje en su show de Ciudad del Carmen lamentando creer en “los mentirosos”.

“Levanten la mano todos los mentirosos”, expresó al mismo tiempo en que levantaba la mano.

“En Ciudad del Carmen nadie miente... me voy a mudar pa'ca; no tiene la culpa el que promete, sino el wey que les cree, así que para todos esos weyes que creen, incluyéndome a mí, va esta canción”, dijo previo a interpretar el tema ‘Prometiste’.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarEscándalos de famososFamososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD