Ángela Aguilar y Nodal se habrían reencontrado tras duro mensaje de ella en show

Video Ángela Aguilar lanza mensaje contra los "mentirosos" y genera dudas sobre Nodal: esto dijo

Ángela Aguilar y Christian Nodal se habrían reencontrado en México luego del duro mensaje que lanzó la cantante en medio de un concierto que ofreció en Ciudad del Carmen, Campeche, el pasado 22 de febrero.

A través de redes sociales se difundió una fotografía de los cantantes, quienes se encontrarían en el interior del aeropuerto de Toluca conviviendo con algunos de sus seguidores luego de estar días separados.

La imagen, que originalmente fue difundida por sus fans, echaría por tierra los rumores de una crisis en su matrimonio, ya que ambos lucirían “felices y enamorados”.

Así habría sido el reencuentro de Nodal y Ángela Aguilar tras días separados. Imagen Team Angelita Aguilar / Instagram



Las especulaciones sobre un aparente distanciamiento entre ellos tomaron fuerza luego de que Nodal no acompañara a su esposa a Premio Lo Nuestro y apareciera en Guadalajara con un grupo de amigos al mismo tiempo en que ella lanzaba un polémico mensaje en su show de Ciudad del Carmen lamentando creer en “los mentirosos”.

“Levanten la mano todos los mentirosos”, expresó al mismo tiempo en que levantaba la mano.