Christian Nodal Ángela Aguilar estaría “que revienta” por video de Nodal: modelo que dicen es parecida a Cazzu habla Dagna Mata, modelo que dicen es parecida a Cazzu, rompió el silencio en medio de la polémica que generó ‘Un Vals’, video de Christian Nodal del que es protagonista.



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Video Exclusiva: modelo del video de Nodal reacciona a la polémica por su parecido con Cazzu

Ángela Aguilar estaría “que revienta” por el presunto parecido que la modelo Dagna Mata tendría con Cazzu, según reportes de Jordi Martin.

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, la polémica que se generó con el estreno de ‘Un Vals’, video de Christian Nodal, habría alcanzado a Ángela Aguilar, quien estaría “muy mal” según le habría dicho Dagna, con quien tuvo oportunidad de platicar en Madrid.

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“¿Cómo está viviendo toda esta situación Ángela Aguilar?”, le preguntó Jordi a la modelo que protagoniza ‘Un Vals’.

“Supuestamente a mí me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella está muy mal”, dijo sin dar más detalles.

Modelo revela que no le han pagado por aparecer en video de Nodal

Según contó Dagna al periodista, cuando la buscaron para participar en el video de Christian Nodal solo le informaron que sería una chica que estaría “bailando” y que, incluso, durante las grabaciones, el esposo de Ángela Aguilar no estuvo presente.

Asimismo, reveló a Jordi Martin que, aunque el video se grabó en febrero pasado, hasta el momento no le han pagado.

“Muchas veces estamos en una posición vulnerable en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar… (Me dijeron que me iban a pagar en un plazo) de 30 días (y no lo han hecho)”, mencionó y aseguró que sus “abogados” ya trabajaban en el caso por lo que no podía “dar más detalles”.

Por último, Jordi Martin cuestionó a la modelo sobre si cree que alguien está “buscando su silencio”, a lo que ella dijo que “sí”.

“Sí, pues al final a mí me han pedido que firme un contrato porque no quieren que publique nada, que diga nada, pero al final esto ha tenido como mucha repercusión en mi trabajo”, sentenció.

Antes de concluir su enlace con Raúl de Molina y Lili Estefan, Jordi dio a conocer que la modelo del video de Nodal estaría “asustada y abrumada” por la cantidad de mensajes que habría recibido desde el estreno del video de Christian Nodal.