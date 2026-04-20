Christian Nodal

¿Quién se habría salido de casa, Ángela o Nodal? Las distintas versiones y detalles

De acuerdo con reportes, alguno de los dos artistas presuntamente dejó la residencia familiar que compartían tras la presunta “crisis” que atravesarían en su matrimonio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Nodal y Ángela Aguilar estarían separados: reportan que atraviesan crisis tras video de "Un Vals"

Diversa información sigue surgiendo en torno a la supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la cual, presuntamente, se habría dado a menos de dos años de que se casaran por el civil.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, ellos no estarían juntos a raíz de la polémica por el clip de la nueva canción del sonorense, ‘Un Vals’, en el que aparece la modelo Dagna Mata, quien fue comparada físicamente con su esposa y con Cazzu.

PUBLICIDAD

¿Quién se habría salido de la casa: Ángela o Nodal?

Según People en Español, efectivamente, Christian Nodal y Ángela Aguilar “atravesarían una crisis” en su relación.

Más sobre Christian Nodal

¿Ángela Aguilar se divorcia? Pepe Aguilar habría reclamado a Nodal por dejarla en "ridículo"
2 mins

¿Ángela Aguilar se divorcia? Pepe Aguilar habría reclamado a Nodal por dejarla en "ridículo"

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar "es verdad" que estarían en "crisis": nuevos detalles de supuesta separación
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar "es verdad" que estarían en "crisis": nuevos detalles de supuesta separación

Univision Famosos
Nodal y Ángela estarían separados: resurge información sobre el presunto millonario contrato prenupcial
2 mins

Nodal y Ángela estarían separados: resurge información sobre el presunto millonario contrato prenupcial

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar estarían separados tras polémica con video ‘Un Vals’, reportan
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar estarían separados tras polémica con video ‘Un Vals’, reportan

Univision Famosos
Modelo del video de Nodal inicia “proceso legal” tras acusar presuntas presiones del equipo del cantante
2 mins

Modelo del video de Nodal inicia “proceso legal” tras acusar presuntas presiones del equipo del cantante

Univision Famosos
Leonardo Aguilar se deja ver muy feliz junto a su novia en medio de la polémica familiar
1 mins

Leonardo Aguilar se deja ver muy feliz junto a su novia en medio de la polémica familiar

Univision Famosos
Los Aguilar rompen el silencio tras polémica con modelo del video de Nodal que involucra a Ángela
2 mins

Los Aguilar rompen el silencio tras polémica con modelo del video de Nodal que involucra a Ángela

Univision Famosos
Papás de Nodal estarían apoyando económicamente a Cazzu: Cristy le tendría “mucho cariño y la respalda”
1 mins

Papás de Nodal estarían apoyando económicamente a Cazzu: Cristy le tendría “mucho cariño y la respalda”

Univision Famosos
Ángela Aguilar estaría “que revienta” por video de Nodal: modelo que dicen es parecida a Cazzu habla
2 mins

Ángela Aguilar estaría “que revienta” por video de Nodal: modelo que dicen es parecida a Cazzu habla

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar: papá del cantante habría autorizado video donde sale modelo que dicen es parecida a Cazzu
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar: papá del cantante habría autorizado video donde sale modelo que dicen es parecida a Cazzu

Univision Famosos

El medio indicó, el 18 de abril, que “una fuente” les aseguró que la intérprete de ‘Qué agonía’ se “habría salido de la casa” que comparte con su marido: “Algo pasó”.

El ‘insider’ puntualizó que, pese a los alegados problemas que tienen, no cree que el dúo termine definitivamente su unión y explicó que la hija de Pepe Aguilar “no perderá su matrimonio”.

Por su parte, este lunes 20 de abril, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseveró que no sería la artista quien presuntamente dejó su residencia, sino el cantautor.

El comunicador relató en ‘Sale el sol’ que un informante “cercano a la pareja” le contó que “se salió de la casa Christian Nodal”.

“Creo que fue la ‘gota que derrama el vaso’ el video”, comentó el conductor, sin corroborar que ese escándalo sea la razón de la supuesta inestabilidad.

Hasta el momento, ni el compositor ni Ángela se han pronunciado para confirmar o desmentir que sufran dificultades en su matrimonio.

Pepe Aguilar habría tenido altercado con Nodal

Otro de los señalamientos que han surgido en torno a Ángela Aguilar y Nodal es que, debido a la nueva controversia, Pepe Aguilar presuntamente intervino.

El mismo Jorge Carbajal aseveró que “hubo gritos, pleitos y mentadas” entre yerno y suegro ya que este “habría entrado al quite para defender a su hija”.

Él detalló que supuestamente el veterano solista le reclamó a Christian por poner “en ridículo frente a todo el mundo” a su retoño.

Video ¿Ángela Aguilar está molesta ante polémica por nuevo video de Nodal? Revelan supuesta reacción
Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarPepe AguilarSeparacionesParejas de famososPapás famososConflictos FamiliaresEscándalos de famososEscándalo de CelebridadesPolémicas de famososFamiliaFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
Doménica Montero
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX