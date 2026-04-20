Christian Nodal ¿Quién se habría salido de casa, Ángela o Nodal? Las distintas versiones y detalles De acuerdo con reportes, alguno de los dos artistas presuntamente dejó la residencia familiar que compartían tras la presunta “crisis” que atravesarían en su matrimonio.



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Video Nodal y Ángela Aguilar estarían separados: reportan que atraviesan crisis tras video de "Un Vals"

Diversa información sigue surgiendo en torno a la supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la cual, presuntamente, se habría dado a menos de dos años de que se casaran por el civil.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, ellos no estarían juntos a raíz de la polémica por el clip de la nueva canción del sonorense, ‘Un Vals’, en el que aparece la modelo Dagna Mata, quien fue comparada físicamente con su esposa y con Cazzu.

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¿Quién se habría salido de la casa: Ángela o Nodal?

Según People en Español, efectivamente, Christian Nodal y Ángela Aguilar “atravesarían una crisis” en su relación.

El medio indicó, el 18 de abril, que “una fuente” les aseguró que la intérprete de ‘Qué agonía’ se “habría salido de la casa” que comparte con su marido: “Algo pasó”.

El ‘insider’ puntualizó que, pese a los alegados problemas que tienen, no cree que el dúo termine definitivamente su unión y explicó que la hija de Pepe Aguilar “no perderá su matrimonio”.

Por su parte, este lunes 20 de abril, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseveró que no sería la artista quien presuntamente dejó su residencia, sino el cantautor.

El comunicador relató en ‘Sale el sol’ que un informante “cercano a la pareja” le contó que “se salió de la casa Christian Nodal”.

“Creo que fue la ‘gota que derrama el vaso’ el video”, comentó el conductor, sin corroborar que ese escándalo sea la razón de la supuesta inestabilidad.

Hasta el momento, ni el compositor ni Ángela se han pronunciado para confirmar o desmentir que sufran dificultades en su matrimonio.

Pepe Aguilar habría tenido altercado con Nodal

Otro de los señalamientos que han surgido en torno a Ángela Aguilar y Nodal es que, debido a la nueva controversia, Pepe Aguilar presuntamente intervino.

El mismo Jorge Carbajal aseveró que “hubo gritos, pleitos y mentadas” entre yerno y suegro ya que este “habría entrado al quite para defender a su hija”.

Él detalló que supuestamente el veterano solista le reclamó a Christian por poner “en ridículo frente a todo el mundo” a su retoño.