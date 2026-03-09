Ángela Aguilar Ángela Aguilar comparte mensaje sobre el respeto a mujeres: “Aplaudimos cuando una es humillada” La esposa de Christian Nodal compartió un contundente mensaje en redes sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer. La cantante señaló: “Algo estamos entendiendo mal”.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Ángela Aguilar y Cazzu se unen a importante lucha tras polémica con Nodal

Ángela Aguilar compartió un contundente mensaje sobre el respeto hacia las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Christian Nodal replicó una imagen en la que se reflexiona sobre la lucha de las mujeres en las calles, pero a su vez, se expone la violencia digital.

PUBLICIDAD

“Pedimos respeto para las mujeres… pero en redes aplaudimos cuando una es humillada. Si la igualdad se define en la calle, pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal”, se lee en el escrito que también fue replicado por sus padres, Pepe Aguilar y Aneliz.

Este no fue el único escrito que Ángela Aguilar compartió en sus redes sociales con motivo del 8M. La cantante también replicó las palabras de la psicóloga Mariana Ledesma, así como un video en el que aparece una niña.

“¿Es cierto que calladita te ves más bonita?”, le pregunta un hombre a la pequeña. “Prefiero incomodar con mi verdad que ser aceptada por mi silencio”, responde ella. “¿Qué es más importante, la belleza o el carácter?”, vuelve a preguntar el hombre. “La belleza se termina, pero el carácter es lo que hace a alguien imposible de olvidar”, dice la niña. “¿Quién decide cuánto vales?”. “Solo yo, nadie más tiene ese poder”.

Ángela Aguilar no hizo más comentarios sobre el Día Internacional de la Mujer.

Ángela Aguilar vs violencia digital

Desde el inicio de su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar se ha mantenido en el foco mediático. Incluso, en varias ocasiones, ha sido objeto de ataques en redes sociales.

En junio de 2025, la hija de Pepe Aguilar expresó públicamente su preocupación por la violencia digital a la que había tenido que enfrentarse.

“Es algo que todo el mundo está viviendo y tendría que cambiar, ojalá que cambie muy pronto y ojalá que se dicten también leyes para quitar este cierto tipo de abuso que está sucediendo”, comentó a Los Ángeles Times.

PUBLICIDAD

“La salud mental, para mí es muy importante, el cyberbullying es una de las causas más altas para que menores de 18 años atenten contra su vida. Entonces definitivamente es un problema que tenemos no solamente como artistas, sino como seres humanos”, agregó.

Mientras que en agosto de 2025, la hija de Pepe Aguilar se refirió al acoso digital que había sufrido durante el último año a través de una colaboración con Apple Music.