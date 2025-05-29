Cazzu

¿Cazzu defiende a Ángela Aguilar y hace desaire a Belinda?: habla como nunca antes de ellas

La cantante aprovechó su visita a México para aclarar algunos aspectos sobre la presunta batalla legal que sostiene con Nodal por la custodia de su hija Inti y su aparente mala relación con Ángela Aguilar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Cazzu no deja que Ángela Aguilar conviva con Inti y ganó la custodia a Nodal?: ella responde

Cazzu mostró empatía por la situación mediática que enfrenta Ángela Aguilar desde que hizo pública su relación con Christian Nodal.

La cantante se refirió como pocas veces a Ángela Aguilar durante su visita a México. Frente a la prensa mexicana admitió que le resulta “difícil” abordar los temas que conciernen a la esposa de su expareja.

PUBLICIDAD

“Sí, por supuesto. O sea es muy difícil porque también siento… yo lo veo muy injusto a que muchas cosas, que estuvieron mal, han recaído sobre ella y no, lo no lo apoyo en absoluto… Siento que uno puede cometer errores…”, expresó a Alan Morales el 29 de mayo, dejando claro que eso no significaba que la estuviera defendiendo.

“Yo no puedo defenderla porque en realidad no es mi posición tampoco”, subrayó.

Más sobre Cazzu

Nodal habría impedido viajar a Cazzu con su hija: la cantante habla del pleito legal
1:00

Nodal habría impedido viajar a Cazzu con su hija: la cantante habla del pleito legal

Univision Famosos
Cazzu acusa que Nodal no permite que Inti viaje: "Fue uno de los peores momentos de mi vida"
2 mins

Cazzu acusa que Nodal no permite que Inti viaje: "Fue uno de los peores momentos de mi vida"

Univision Famosos
¿Nodal está afectado por las críticas a su entrevista hablando de Ángela Aguilar y Cazzu? Esto revelan
2 mins

¿Nodal está afectado por las críticas a su entrevista hablando de Ángela Aguilar y Cazzu? Esto revelan

Univision Famosos
¿Nodal ofreció dinero a Adela Micha para detener su polémica entrevista? Ella rompe el silencio
0:55

¿Nodal ofreció dinero a Adela Micha para detener su polémica entrevista? Ella rompe el silencio

Univision Famosos
Nodal visita la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar: publica emotiva foto
2 mins

Nodal visita la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar: publica emotiva foto

Univision Famosos
Cazzu habría regresado con su ex "desde hace un año": reportan que estarían viviendo juntos
3 mins

Cazzu habría regresado con su ex "desde hace un año": reportan que estarían viviendo juntos

Univision Famosos
Nodal habría dejado de pagar la renta de Cazzu por “mala conducta” y porque supuestamente metía a su ex
1:11

Nodal habría dejado de pagar la renta de Cazzu por “mala conducta” y porque supuestamente metía a su ex

Univision Famosos
Esto dice Cazzu sobre posar con poca ropa ante su regreso a OnlyFans: responde a críticas
0:56

Esto dice Cazzu sobre posar con poca ropa ante su regreso a OnlyFans: responde a críticas

Univision Famosos
Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”
2 mins

Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”

Univision Famosos
Cazzu sorprende con regreso a OnlyFans tras ventilar que manutención de Nodal no es “justa”
0:47

Cazzu sorprende con regreso a OnlyFans tras ventilar que manutención de Nodal no es “justa”

Univision Famosos

Cazzu aseveró que los “problemas” que sí le “importan” son aquellos que no vulneren los derechos de Inti y los de ella como madre y cantante.

“Lo que sí me parece es que los problemas, creo que más importantes son… no sé si problemas, sino las cosas que a mí más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija, nada más, y mis derechos. Que no se me niegue nada de mis derechos ni se me dificulte mi vida, ni mi vida laboral, esas son cosas que son meramente de su papá y yo… todos los demás no me corresponden”, insistió.

Por otro lado, Cazzu calificó como inciertos los rumores que señalan que solicitó legalmente que Ángela Aguilar conviviera con su hija. Frente a la prensa mexicana puntualizó que tanto ella como Nodal son libres de “acercar personas” a la vida de Inti.

“Eso tampoco es cierto. O sea, la vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso. Esa es la vida de él, él es su papá y tanto como yo tengo el derecho de acercar personas a su vida, él también las tiene”.

Asimismo, aseguró que ni ella ni el intérprete de regional mexicano tiene “problema con la custodia” de Inti.

PUBLICIDAD

¿Desaíra a Belinda?

Por último, Cazzu reaccionó al revuelo que causó el estreno de la canción ‘Con Otra’, mismo al que reaccionó Belinda, también exnovia de Christian Nodal.

En ese sentido, la cantante fue cuestionada sobre si en un futuro podría hacer una colaboración con la intérprete de ‘Cactus’.

"Lo de Beli siento que es algo que la gente mueve de una forma más morbosa y no me gustaría alimentar el morbo, pero siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, a veces se dan y a veces no", sentenció.


Relacionados:
CazzuBelindaChristian NodalEscándalos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD