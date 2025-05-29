¿Cazzu defiende a Ángela Aguilar y hace desaire a Belinda?: habla como nunca antes de ellas

Video ¿Cazzu no deja que Ángela Aguilar conviva con Inti y ganó la custodia a Nodal?: ella responde

Cazzu mostró empatía por la situación mediática que enfrenta Ángela Aguilar desde que hizo pública su relación con Christian Nodal.

La cantante se refirió como pocas veces a Ángela Aguilar durante su visita a México. Frente a la prensa mexicana admitió que le resulta “difícil” abordar los temas que conciernen a la esposa de su expareja.

“Sí, por supuesto. O sea es muy difícil porque también siento… yo lo veo muy injusto a que muchas cosas, que estuvieron mal, han recaído sobre ella y no, lo no lo apoyo en absoluto… Siento que uno puede cometer errores…”, expresó a Alan Morales el 29 de mayo, dejando claro que eso no significaba que la estuviera defendiendo.

“Yo no puedo defenderla porque en realidad no es mi posición tampoco”, subrayó.

Cazzu aseveró que los “problemas” que sí le “importan” son aquellos que no vulneren los derechos de Inti y los de ella como madre y cantante.

“Lo que sí me parece es que los problemas, creo que más importantes son… no sé si problemas, sino las cosas que a mí más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija, nada más, y mis derechos. Que no se me niegue nada de mis derechos ni se me dificulte mi vida, ni mi vida laboral, esas son cosas que son meramente de su papá y yo… todos los demás no me corresponden”, insistió.

Por otro lado, Cazzu calificó como inciertos los rumores que señalan que solicitó legalmente que Ángela Aguilar conviviera con su hija. Frente a la prensa mexicana puntualizó que tanto ella como Nodal son libres de “acercar personas” a la vida de Inti.

“Eso tampoco es cierto. O sea, la vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso. Esa es la vida de él, él es su papá y tanto como yo tengo el derecho de acercar personas a su vida, él también las tiene”.

Asimismo, aseguró que ni ella ni el intérprete de regional mexicano tiene “problema con la custodia” de Inti.

¿Desaíra a Belinda?

Por último, Cazzu reaccionó al revuelo que causó el estreno de la canción ‘Con Otra’, mismo al que reaccionó Belinda, también exnovia de Christian Nodal.

En ese sentido, la cantante fue cuestionada sobre si en un futuro podría hacer una colaboración con la intérprete de ‘Cactus’.

"Lo de Beli siento que es algo que la gente mueve de una forma más morbosa y no me gustaría alimentar el morbo, pero siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, a veces se dan y a veces no", sentenció.