Emiliano Aguilar Emiliano Aguilar hace inesperada revelación sobre Cazzu en medio de supuesta separación de Ángela y Nodal El hijo mayor de Pepe Aguilar habló de la trapera argentina justo cuando ha trascendido que presuntamente su hermana y cuñado atravesarían una “crisis” matrimonial.



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Video ¿Ángela supuestamente estaría distanciada de Pepe Aguilar por culpa de Nodal?, esto reportan

Emiliano Aguilar realizó una inesperada confesión acerca de Cazzu en medio de la polémica que envuelve a su hermana, Ángela, y a su marido, Christian Nodal.

Desde la semana pasada, periodistas como Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante sostienen que presuntamente la pareja “está separada”.

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Aunque los esposos han guardado hermetismo al respecto, un reciente comentario de Pepe Aguilar aumentó las sospechas al respecto.

“Mira, yo no soy el vocero de Ángela. Pregúntenle a Ángela", dijo al ser cuestionado por ‘Ventanenando’ acerca de que supuestamente su hija y el sonorense cancelaron su boda religiosa.

Emiliano Aguilar hace revelación sobre Cazzu

Justo cuando, otra vez, la controversia rodea a Ángela Aguilar y Christian Nodal, Emiliano Aguilar dio a conocer que ya estaría preparando lanzar una colaboración con la trapera argentina.

“Se viene una rola con Cazzu”, aseveró durante una conferencia de prensa, de acuerdo con un video difundido en la cuenta de TikTok del restaurante TKLA, donde se efectuó la reunión.

El primogénito de Pepe Aguilar recalcó, como lo ha dicho en ocasiones anteriores, que él es parte del ‘team’ que apoya a la intérprete de ‘Con otra’.

El productor musical Oliver Galicia, integrante del equipo de trabajo del rapero, detalló que “se está trabajando” para “hacerlo posible”.

Desde hace aproximadamente dos años, Emiliano ha expresado públicamente la admiración que siente por Cazzu, así como su deseo de realizar un dueto con ella.

Él inclusive se ha puesto del lado de ‘La Jefa’, como la llaman afectuosamente, en cuanto a la demanda que su cuñado interpuso en su contra por la manutención de la bebé que comparten, Inti.

¿Emiliano Aguilar mandó indirecta a Nodal por escándalo con modelo de ‘Un Vals’?

Luego de que, el pasado 9 de abril, Nodal estrenara el video de su nuevo sencillo, ‘Un Vals’, el escándalo inició debido a la joven que aparece en el clip.

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La modelo Dagna Mata fue comparada físicamente tanto con Ángela Aguilar como con Cazzu, por lo que las críticas no han parado.

De hecho, se rumora que el alboroto que esa situación generó sería la razón por la que Christian y la joven artista tendrían problemas en su matrimonio.

Pese a estar distanciado de su familia, Emiliano Aguilar no dudó en referirse al tema mediante su perfil de Instagram.