Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hace dura crítica ante señalamientos por sus "famosos huevos con salsa"

Ángela Aguilar ha sido centro de burlas tras revelar que viaja con una parrilla para cocinarle a su esposo, Christian Nodal, en donde quiera que se encuentren. La cantante hizo una dura reflexión sobre las críticas que recibe.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video El mensaje de Ángela Aguilar tras críticas y memes por su “famoso huevo en salsa” para Nodal

Recientemente, Ángela Aguilar ha sido señalada por revelar que le gusta cocinar y consentir a su esposo, Christian Nodal, con sus platillos, sobre todo con los huevos con salsa que le prepara.

La cantante, de 21 años, hizo una fuerte crítica al respecto en Instagram, pues considera que hay cosas más importantes en las que la gente debería centrar su atención y no en lo que cocina.

PUBLICIDAD

"Pero bueno, sigamos hablando de mi famoso huevo con salsa y no de las injusticias que le están pasando a nuestros amigos, familia y comunidad", dijo refiriéndose a los problemas de inmigración y las recientes redadas que han acontecido en los Estados Unidos, sobre todo en California.

En su cuenta de TikTok también se pronunció sobre el tema con un mensaje y una canción.

Más sobre Ángela Aguilar

Nodal y Ángela Aguilar tienen incidente en evento público: “Esos modales”
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar tienen incidente en evento público: “Esos modales”

Univision Famosos
¿Nodal con problemas para cantar en México?: gobernador reacciona a petición de cancelar su show
2 mins

¿Nodal con problemas para cantar en México?: gobernador reacciona a petición de cancelar su show

Univision Famosos
Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre
3 mins

Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre

Univision Famosos
Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"
3 mins

Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"

Univision Famosos
Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan
2 mins

Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”
1 mins

Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”

Univision Famosos
Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija
2 mins

Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar sin apoyo económico de su papá?: Pepe Aguilar se lo habría retirado igual que a Emiliano
2 mins

¿Ángela Aguilar sin apoyo económico de su papá?: Pepe Aguilar se lo habría retirado igual que a Emiliano

Univision Famosos
Perro de Pepe Aguilar 'habla' tras 'burla' al hijo del cantante: 'pide' que "deje de tirar golpes"
4 mins

Perro de Pepe Aguilar 'habla' tras 'burla' al hijo del cantante: 'pide' que "deje de tirar golpes"

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar compara al cantante y a su familia con "perros" en polémica foto
3 mins

Hijo de Pepe Aguilar compara al cantante y a su familia con "perros" en polémica foto

Univision Famosos

"Con el alma en la mano, abrazo a cada migrante que ha dejado todo por un sueño. Que se escuchen sus pasos, que se escuche su voz. Solo el pueblo salva al pueblo. Solidaridad".

Ángela Aguilar se pronuncia sobre las redadas en contra de los inmigrantes y las deportaciones.
Ángela Aguilar se pronuncia sobre las redadas en contra de los inmigrantes y las deportaciones.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

La polémica de Ángela Aguilar y la cocina

La hija de Pepe Aguilar ha sido centro de burlas tras las declaraciones que dio en entrevista con la periodista Pati Chapoy, en donde dijo que, al igual que lo hacía su fallecida abuela Flor Silvestre, viaja con una parrilla para cocinarle a su esposo, Christian Nodal, y consentirlo.

“Yo creo que cocinarle a las personas que amas es como un abrazo al alma, un abrazo al corazón (…) Yo aprendí algo de mi abuela Flor y es que ella siempre llevaba su parrillita en el autobús, en el avión, en el hotel y siempre le hacía a mi papá a mi tío y a mi abuelo huevitos, tortitas, y mole y no se qué y con Christian la verdad hago lo mismo”.

Amigo de Ángela Aguilar la desmiente

Papi Kunno, quien es amigo cercano de Ángela Aguilar, desmintió que la cantante viaje con una "parrillita", pero aseguró que sí cocina "muy rico".

"¿Ángela Aguilar carga con la parrilla? ¿Cómo crees? No, o sea, obviamente es un decir, es un decir de que ella, honestamente, ama la cocina. Es que honestamente hasta los huevitos los hace muy ricos, pero hoy me gustaron mucho las hamburguesas de pavo que nos hizo", dijo el 'influencer' a la prensa, reportó ¡Siéntese Quien Pueda!

@famososunivision

¡Qué románticos! 😍 Ángela Aguilar y Christian Nodal cantan ‘Qué agonía’ ❤️ ¿Crees que deberían sacar otra canción juntos? 🙌🏼🤩 #ÁngelaAguilar #Nodal #video #Cantan #Dueto #viral #lifestyle #famosos #celebs #celebridades #entretenimiento #series #novelas #fypシ゚viral #noticias #últimahora #Social

♬ Love Story - TonsTone
Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalInmigraciónCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD