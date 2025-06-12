Ángela Aguilar hace dura crítica ante señalamientos por sus "famosos huevos con salsa"

Video El mensaje de Ángela Aguilar tras críticas y memes por su “famoso huevo en salsa” para Nodal

Recientemente, Ángela Aguilar ha sido señalada por revelar que le gusta cocinar y consentir a su esposo, Christian Nodal, con sus platillos, sobre todo con los huevos con salsa que le prepara.

La cantante, de 21 años, hizo una fuerte crítica al respecto en Instagram, pues considera que hay cosas más importantes en las que la gente debería centrar su atención y no en lo que cocina.

PUBLICIDAD

"Pero bueno, sigamos hablando de mi famoso huevo con salsa y no de las injusticias que le están pasando a nuestros amigos, familia y comunidad", dijo refiriéndose a los problemas de inmigración y las recientes redadas que han acontecido en los Estados Unidos, sobre todo en California.

En su cuenta de TikTok también se pronunció sobre el tema con un mensaje y una canción.

"Con el alma en la mano, abrazo a cada migrante que ha dejado todo por un sueño. Que se escuchen sus pasos, que se escuche su voz. Solo el pueblo salva al pueblo. Solidaridad".

Ángela Aguilar se pronuncia sobre las redadas en contra de los inmigrantes y las deportaciones. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

La polémica de Ángela Aguilar y la cocina

La hija de Pepe Aguilar ha sido centro de burlas tras las declaraciones que dio en entrevista con la periodista Pati Chapoy, en donde dijo que, al igual que lo hacía su fallecida abuela Flor Silvestre, viaja con una parrilla para cocinarle a su esposo, Christian Nodal, y consentirlo.

“Yo creo que cocinarle a las personas que amas es como un abrazo al alma, un abrazo al corazón (…) Yo aprendí algo de mi abuela Flor y es que ella siempre llevaba su parrillita en el autobús, en el avión, en el hotel y siempre le hacía a mi papá a mi tío y a mi abuelo huevitos, tortitas, y mole y no se qué y con Christian la verdad hago lo mismo”.

Amigo de Ángela Aguilar la desmiente

Papi Kunno, quien es amigo cercano de Ángela Aguilar, desmintió que la cantante viaje con una "parrillita", pero aseguró que sí cocina "muy rico".