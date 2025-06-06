Ángela Aguilar revela que Nodal “no puede vivir” sin esto que ella le hace: “Es muy extraño”

Video Ángela Aguilar por fin confiesa por qué no se le despega a Nodal ¿es por celos?

Ángela Aguilar continúa compartiendo detalles de la relación que mantiene con Christian Nodal y, recientemente, reveló aquello que ella le hace y que para él es imprescindible.

Fue durante una entrevista para el programa ‘El Brunch’ que la cantante de 21 años sorprendió al destapar que le “fascina” cocinar, algo que hace para su marido.

PUBLICIDAD

“Me encanta también porque siento que es como un cariñito que le das a alguien, toma mucho esfuerzo, trabajo”, dijo.

En ese sentido, aseguró que existen platillos, preparados por ella, que son los favoritos del compositor sonorense de 26 años.

“O sea, él no puede vivir sin el huevo en salsa que yo le hago, las tortillitas”, aseveró la intérprete de ‘En realidad’, de 21.

“De verdad, Cristian se da cuenta cuando no le hago yo los frijoles. Es muy extraño, pero pues bueno, es saborcito a casa”, añadió.

Ángela Aguilar consciente así a Nodal

Previamente, en una plática con la periodista Pati Chapoy, Ángela Aguilar habló de sus habilidades culinarias, con las cuales consciente a Christian Nodal pese a sus ocupadas agendas.

“Yo aprendí algo de mi abuela Flor, y ella siempre llevaba su parrillita en el autobús, en el avión, donde sea que estaban”, recordó.

“Y siempre le hacía a mi papá, a mi tío y a mi abuelo, huevito y tortitas y mole, y no sé qué, y con Christian la verdad hago lo mismo”, agregó.

La cantautora destacó que, aunque un chef los acompaña en sus viajes, ella igualmente cocina cuando su pareja se lo pide.

“Y cuando él de repente dice: ‘Amor, ¿me haces un huevo en salsa?’, o lo que sea, ahí ya voy yo”, contó al respecto, “es muy chiqueado”.