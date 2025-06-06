Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela que Nodal “no puede vivir” sin esto que ella le hace: “Es muy extraño”

La cantante compartió la forma en la que consciente a su marido, ante lo que él ya hay algo que considera imprescindible en su vida y que ella le prepara.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Ángela Aguilar por fin confiesa por qué no se le despega a Nodal ¿es por celos?

Ángela Aguilar continúa compartiendo detalles de la relación que mantiene con Christian Nodal y, recientemente, reveló aquello que ella le hace y que para él es imprescindible.

Fue durante una entrevista para el programa ‘El Brunch’ que la cantante de 21 años sorprendió al destapar que le “fascina” cocinar, algo que hace para su marido.

PUBLICIDAD

“Me encanta también porque siento que es como un cariñito que le das a alguien, toma mucho esfuerzo, trabajo”, dijo.

En ese sentido, aseguró que existen platillos, preparados por ella, que son los favoritos del compositor sonorense de 26 años.

Más sobre Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar responde cuando le dicen "mal hijo" y "malagradecido" tras pleito familiar
0:51

Emiliano Aguilar responde cuando le dicen "mal hijo" y "malagradecido" tras pleito familiar

Univision Famosos
Ale Espinoza reacciona a video en el que acusan a Ángela Aguilar de presuntamente burlarse de ella
0:51

Ale Espinoza reacciona a video en el que acusan a Ángela Aguilar de presuntamente burlarse de ella

Univision Famosos
¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar
0:59

¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar

Univision Famosos
Susana Zabaleta confiesa la verdad detrás de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar
2 mins

Susana Zabaleta confiesa la verdad detrás de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar

Univision Famosos
Piden a Emiliano Aguilar poner la “conversación completa con Nodal”: dice que “está más intensa”
1:00

Piden a Emiliano Aguilar poner la “conversación completa con Nodal”: dice que “está más intensa”

Univision Famosos
Hermana de Pepe Aguilar manda demoledores mensajes a Emiliano: “Necesitas terapia urgente”
1:00

Hermana de Pepe Aguilar manda demoledores mensajes a Emiliano: “Necesitas terapia urgente”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar revela motivo por el que ya no habla con Ángela: dinero habría de por medio
1:00

Emiliano Aguilar revela motivo por el que ya no habla con Ángela: dinero habría de por medio

Univision Famosos
Le piden a Emiliano que “vote” para cancelar presentación gratuita de los Aguilar y responde
1:00

Le piden a Emiliano que “vote” para cancelar presentación gratuita de los Aguilar y responde

Univision Famosos
Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre
3 mins

Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre

Univision Famosos
Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"
3 mins

Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"

Univision Famosos

“O sea, él no puede vivir sin el huevo en salsa que yo le hago, las tortillitas”, aseveró la intérprete de ‘En realidad’, de 21.

“De verdad, Cristian se da cuenta cuando no le hago yo los frijoles. Es muy extraño, pero pues bueno, es saborcito a casa”, añadió.

Ángela Aguilar consciente así a Nodal

Previamente, en una plática con la periodista Pati Chapoy, Ángela Aguilar habló de sus habilidades culinarias, con las cuales consciente a Christian Nodal pese a sus ocupadas agendas.

“Yo aprendí algo de mi abuela Flor, y ella siempre llevaba su parrillita en el autobús, en el avión, donde sea que estaban”, recordó.

“Y siempre le hacía a mi papá, a mi tío y a mi abuelo, huevito y tortitas y mole, y no sé qué, y con Christian la verdad hago lo mismo”, agregó.

La cantautora destacó que, aunque un chef los acompaña en sus viajes, ella igualmente cocina cuando su pareja se lo pide.

“Y cuando él de repente dice: ‘Amor, ¿me haces un huevo en salsa?’, o lo que sea, ahí ya voy yo”, contó al respecto, “es muy chiqueado”.

Video Ángela Aguilar pide ley contra ‘cyberbullying’ tras la “crueldad” y críticas que vivió
Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalParejas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD