Amigo de Ángela Aguilar 'advierte' sobre Nodal tras supuesto beso entre ellos: “Vamos a compartir”

Video Nodal ‘confiesa’ que tiene “amante” tras exhibirse en supuesto beso

Papi Kunno, amigo de Ángela Aguilar, hizo una 'advertencia' sobre Christian Nodal, esposo de la cantante, a un mes de que se viralizara un clip en el que supuestamente ellos aparecen besándose.

Luego de que el video alegadamente creado con Inteligencia Artificial se difundiera en redes sociales, el sonorense presumiblemente bromeó diciendo que el ‘influencer’ “es su amante”.

Amigo de Ángela Aguilar ¿quiere “compartir” con ella a Nodal?

Luego del revuelo que la presunta interacción afectuosa causó, ahora Papi Kunno volvió a hablar al respecto con sentido del humor.

“¡Claro! Aquí, Ángela y yo vamos a compartir”, dijo en entrevista presentada por ‘Sale el sol’ este jueves 15 de mayo.

El creador de contenido inclusive destapó que la intérprete de ‘Qué agonía’ hace poco le envió un revelador mensaje que involucraba a Christian Nodal.

“Hace poquito que me mandaron mi felicitación de cumpleaños. Me dice Ángela: ‘Ay, tu marido te manda felicitaciones’”, recordó.

Papi Kunno habla de la relación entre él, Ángela Aguilar y Nodal

Ahondando al respecto de lo que pasó, Papi Kunno aseveró que no existió problema pues con Ángela Aguilar y Nodal lleva una gran relación amistosa.

“Es que así somos nosotros, o sea, somos amigos, nos llevamos superbién, yo a ella la quiero mucho, él también obviamente siempre me ha tratado superbién”, enunció.

Acerca de sus reacciones por el material en el que supuestamente se le ve compartiendo un beso con Nodal, el modelo detalló:

“Nosotros veíamos todo y nos reíamos mucho, nos estábamos divirtiendo de todo, nos mandábamos los memes, los videos con la Inteligencia Artificial”.

“Fue muy divertido, es muy divertido, y la verdad como que sentimos lindo, ¿no?, que la gente se lo tomó tan bien pues, entre que chiste, entre que no, pero nosotros nos divertimos”, sumó.

Nodal “quiere” a Papi Kunno

A inicios de este mayo, Christian Nodal expresó sin reserva el aprecio que siente por Papi Kunno, quien ha afirmado ser igualmente su “fan”.

