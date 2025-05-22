Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela lo que Nodal "odia" alrededor de ella a casi un año de casados

Ángela Aguilar se sinceró respecto a una de las situaciones más personales entre ella y su esposo Christian Nodal, con quien está a dos meses de cumplir un año de casada.

Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Preguntan a Ángela Aguilar por Inti delante de Nodal y esto fue lo que pasó

Ángela Aguilar confesó que entre ella y su marido Christian Nodal sí existen ciertos aspectos en los que no coinciden como pareja.

En una entrevista para Mariano Osorio dada a conocer en su canal de YouTube este 21 de mayo, la joven de 21 años reveló uno de los aspectos más íntimos de su matrimonio a casi un año de casados.

Ángela Aguilar expone a Nodal

En la charla, Mariano Osorio le preguntó si ella y Nodal tenían mascotas: "Sí, es que yo tengo muchos perros", dijo llevándose las manos a la cara en aparente angustia.

"Yo soy súper animalera, me fascinan los animales, mi esposo los odia", reveló dejando ver en qué no están tan de acuerdo.

Al igual que el resto de los Aguilar, Ángela Aguilar vive rodeada de perros, los cuales son considerados como de la familia.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

"O sea, él no deja que mi perra se suba a la cama, pero yo la subo de todas maneras", dijo.

Ángela Aguilar advirtió que busca tener "vaquitas bebés, de las que son miniatura", pero fue franca respecto a la postura de Nodal.

"Todavía no convenzo a mi marido", mencionó.

Nodal tenía un perro: ¿qué pasó con ‘Chichí?

Desde julio de 2024, Nodal comenzó a mostrar en redes sociales un cachorro de nombre 'Chichí' con el que hasta viajaba con él.

Así se dejaba ver Nodal con 'Chichí', la mascota que compartía con Ángela Aguilar.
Imagen Christian Nodal/Instagram y 'Chichí'/Instagram


La mascota de aparentemente raza cocker spaniel se convirtió en parte de la vida de él y su esposa, con quien estaba recién casado en ese entonces.

Hasta le crearon una cuenta de Instagram, sin embargo y sin explicación pública alguna, el perrito dejó de aparecer con ellos en redes sociales. De hecho, la última foto en el perfil de la red social está fechada en agosto de 2024.

Esta es la última foto que existe de 'Chichí' en su cuenta de Instagram y fue publicada en agosto de 2024.
Imagen 'Chichí'/Instagram


Ángela Aguilar no hizo referencia a 'Chichí' en la entrevista con Mariano Osorio por lo que no está claro qué sucedió con el animal.

Video 'Bebé' de Ángela Aguilar y Nodal los mete en apuros: les reclaman por Inti y sorprende respuesta
Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalMatrimonioMascotasMascotas de FamososPerrosParejas de famososFamososCelebridades

