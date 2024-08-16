‘Bebé’ de Nodal y Ángela Aguilar disfruta de lujosa vida: así lo presumen en fotos

Video 'Bebé' de Ángela Aguilar y Nodal los mete en apuros: les reclaman por Inti y sorprende respuesta

Christian Nodal y Ángela Aguilar han presumido abiertamente ser los felices ‘padres’ de un cachorrito llamado Chichí.

Fue el pasado 1 de julio cuando el sonorense reveló que el animalito, aparentemente de la raza cocker spaniel, había llegado a su vida.

Él no confirmó de inmediato si compartía la custodia del ‘bebé’ con su entonces aún novia, pero posteriormente se aclaró que así es.

Lo anterior sucedió ya que al perrito le crearon una cuenta en Instagram. En ella, un usuario destacó en un comentario que el perfil “sólo sigue a mamá y papá”, refiriéndose a los cantantes, a lo que le replicaron con un ‘like’.

Chichí, ‘bebé’ de Nodal y Ángela Aguilar disfruta de lujosa vida

Desde que Christian Nodal desveló la existencia de Chichí, también ha exhibido la lujosa vida que le proporciona día con día.

En primer lugar, el intérprete de ‘Adiós amor’ mostró que el can viaja con él en su yet privado, valuado según Infobae en 3 millones de dólares.

Nodal con Chichí en su avión privado. Imagen Christian Nodal/Instagram

Hace un mes, el ‘nene’ tuvo la oportunidad de visitar, debido a que acompañó al artista en su gira ‘Pa’l Cora’, algunos países de Europa, como Londres y España.

El 14 de julio, por ejemplo, en su ‘feed’ de la red social se jactó de su llegada a La Toscana, en Italia, con una postal en la sale frente a la aeronave.

Chichí con Nodal en su viaje por Europa. Imagen Christian Nodal/Chichí/Instagram

El cantautor igualmente ha evidenciado que, cuando están en la comodidad de un hotel, Chichí cuenta con su propia camita y juguetes para entretenerse.

Chichí gozando de sus propias amenidades. Imagen Christian Nodal/Instagram

El cachorro, cabe destacar, estuvo al lado de Ángela Aguilar mientras la arreglaban para darse el ‘Sí, acepto’ con la estrella del regional mexicano, el 24 de julio.

Ángela Aguilar con Chichí el día de su boda. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Este 13 de agosto, en la plataforma digital se difundieron nuevas instantáneas del ‘perrhijo’, que posa tranquilo ante la cámara.

Presuntamente, él ha estado con la pareja durante sus ‘escapadas’ a destinos como Los Cabos, en donde ellos navegaron en el mar a bordo de un fastuoso yate.