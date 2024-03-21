¿Quién es Mateo, sobrino de Andrea Legarreta? Libró una vez la muerte y ahora está en riesgo tras fuerte accidente

Video ¿A qué se dedica Mateo, el sobrino de Andrea Legarreta que se debate entre la vida y la muerte?

El sobrino de Andrea Legarreta se encuentra en una situación crítica después de sufrir un accidente en motocicleta este 20 de marzo. Este trágico incidente le causó una hemorragia y una grave lesión cerebral.

Mateo está luchando por su vida en un hospital en Houston. Sin embargo, esta no es la primera vez que enfrenta una batalla difícil, hace siete años le diagnosticaron una extraña enfermedad, pero logró sobrevivir.

Sobrino de Andrea Legarreta se curó de extraña enfermedad

Mateo era un niño de 7 años cuando enfrentó la anemia aplásica, una enfermedad que lo llevó al límite entre la vida y la muerte.

En 2017, cuando se le diagnosticó este padecimiento, Andrea Legarreta compartió detalles sobre su salud, destacando que las defensas de Mateo estaban extremadamente bajas, y la familia pedía oraciones por su recuperación.

La conductora de Hoy señaló que había un virus en la médula de Mateo, que afectaba su funcionamiento normal, y cualquier enfermedad adicional podría haber tenido consecuencias graves.

La anemia aplásica es una afección sanguínea rara pero seria, donde la médula ósea no puede producir suficientes glóbulos nuevos para mantener el cuerpo funcionando correctamente, según información del 'National Heart, Lung, and Blood Institute'.

Después de meses de hospitalización y un tratamiento riguroso, Mateo logró salvar su vida gracias a un trasplante de médula proporcionado por su padre, Homero Díaz.

La prima de la conductora de “Hoy” compartió en Instagram la evolución de Mateo a lo largo de su lucha contra esta enfermedad.

En 2022, celebraron cinco años de vigilancia después del trasplante: "Hoy le tocaron estudios y revisión a mi Mateo… Hoy se cumplieron esos tan esperados 5 años de vigilancia después de su trasplante de médula. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta aventura, gracias a los que nos han dedicado una oración y un pensamiento".

Mateo tiene 14 años y hace siete años le detectaron una extraña enfermedad, que lo puso entre la vida y la muerte. Imagen Instagram Valentina Martínez



Días antes del accidente que tiene a Mateo nuevamente luchando por su vida, su madre compartió detalles de la batalla que venció su hijo hace seite años.

Valentina Martínez detalló que "en julio de 2017, después de una carrera de motocross en Guadalajara, Homero y ella estaban planeando llevar a Mateo a competir en Estados Unidos. En ese momento, Mateo estaba a punto de cumplir 8 años".

Sin embargo, la vida dio un giro inesperado. Una enfermedad rara de la sangre afectó a Mateo, y meses de hospitalización culminaron en un trasplante de médula ósea. Este tratamiento crucial puso en pausa sus planes y se convirtió en una batalla por la supervivencia.

La familia enfrentó momentos difíciles, pero gracias al valiente esfuerzo de Mateo y al apoyo de sus seres queridos, lograron superar esta prueba. Hoy, están nuevamente esperando con ansias su recuperación y enviando sus mejores deseos para que pueda superar este nuevo desafío.

Sobrino de Andrea Legarreta sufre accidente y está en riesgo de muerte

A siete años de la enfermedad que puso en riesgo la vida de Mateo, nuevamente se encuentra en una lucha intensa. El 20 de marzo, sufrió un grave accidente de motocicleta que lo dejó en estado crítico y hospitalizado.

Valentina Martínez, madre de Mateo, compartió la angustia que están viviendo. Detalló que después de una fuerte caída en moto, Mateo no ha recobrado el conocimiento: los médicos realizaron una cirugía para detener la hemorragia cerebral, pero la lesión es significativa.

La familia está desesperada y no pierde la esperanza de que suceda un milagro. La inflamación en el cerebro de Mateo persiste y afecta otras funciones de su cuerpo. Los médicos planean realizar un escáner cerebral para evaluar su función cerebral antes de tomar decisiones cruciales.

“El estado de salud de Mateo es muy muy delicado, la inflamación de su cerebro no cede y está comprometiendo otros temas de su cuerpo. Lo van a llevar a hacer un Ct scan para ver qué función cerebral presenta y después tomaremos decisiones”, sentenció.

La prima de Andrea Legarreta reveló que ya habló con Mateo yaunque mantiene la esperanza de un milagro, está preparada para cualquier desenlace. Pidió a todos que sigan orando por la salud de su hijo