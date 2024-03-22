Famosos

Sobrino de Andrea Legarreta muere y lo despiden con una promesa

Mateo murió a los 14 años este 22 de marzo tras un fuerte accidente en moto que le provocó una grave lesión cerebral. La familia de la conductora esperaban un milagro.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video ¿A qué se dedica Mateo, el sobrino de Andrea Legarreta que se debate entre la vida y la muerte?

Mateo, sobrino de Andrea Legarreta, murió este 22 de marzo a los 14 años tras un fuerte accidente en motocicleta, que le provocó una hemorragia y una grave lesión cerebral.

Despiden a Mateo, sobrino de Andrea Legarreta

PUBLICIDAD

El hermano de Mateo, Jerónimo Díaz, y Nicolás Legarreta, su primo, confirmaron la noticia a través de Instagram.

En las publicaciones, Nicolás sentenció lo mucho que extrañará a “su carnalito”, como de cariño le decía, y le hizo una promesa de que en un futuro se encontrarán.

“Te vamos a extrañar carnalito. Te amo y te echaré de menos, seguro seguirás en las motos por allá. Nos vemos pronto”, escribió Nicolás Legarreta como descripción de una fotografía en la que aparece junto a su primo cuando eran niños.

Así despiden a Mateo, sobrino de Andrea Legarreta
Así despiden a Mateo, sobrino de Andrea Legarreta
Imagen Instagram Nicolás Legarreta

Más sobre Andrea Legarreta

Mía Rubín cumple 19 años: así festejó con su novio, el torero Tarik Othón
2 mins

Mía Rubín cumple 19 años: así festejó con su novio, el torero Tarik Othón

Univision Famosos
Hija de Andrea Legarreta sabe que opinar sobre la profesión de su novio podría “hacer enojar” a muchos
2 mins

Hija de Andrea Legarreta sabe que opinar sobre la profesión de su novio podría “hacer enojar” a muchos

Univision Famosos
“Tu corazón seguirá latiendo": donan órganos del sobrino de Andrea Legarreta y ella publica mensaje
2 mins

“Tu corazón seguirá latiendo": donan órganos del sobrino de Andrea Legarreta y ella publica mensaje

Univision Famosos
Sobrino de Andrea Legarreta “regalará vida a 15 personas tras su partida”: donarán sus órganos
2 mins

Sobrino de Andrea Legarreta “regalará vida a 15 personas tras su partida”: donarán sus órganos

Univision Famosos
Prima de Andrea Legarreta honra a su fallecido hijo con fotos y comparte emotivo momento junto a él
2 mins

Prima de Andrea Legarreta honra a su fallecido hijo con fotos y comparte emotivo momento junto a él

Univision Famosos
Andrea Legarreta atraviesa "terrible pesadilla" tras muerte de su sobrino Mateo: tenía 14 años
2 mins

Andrea Legarreta atraviesa "terrible pesadilla" tras muerte de su sobrino Mateo: tenía 14 años

Univision Famosos
Sobrino de Andrea Legarreta muere a los 14 años tras accidente en moto
2 mins

Sobrino de Andrea Legarreta muere a los 14 años tras accidente en moto

Univision Famosos
Sobrino de Andrea Legarreta recibió el apoyo y amor de su familia hasta el último momento
2 mins

Sobrino de Andrea Legarreta recibió el apoyo y amor de su familia hasta el último momento

Univision Famosos
¿Quién es Mateo, sobrino de Andrea Legarreta? Libró una vez la muerte y ahora está en riesgo tras fuerte accidente
4 mins

¿Quién es Mateo, sobrino de Andrea Legarreta? Libró una vez la muerte y ahora está en riesgo tras fuerte accidente

Univision Famosos
Prima de Legarreta vive "pesadilla" por accidente de su hijo: "Le dije que si está listo para irse, estaremos bien"
3 mins

Prima de Legarreta vive "pesadilla" por accidente de su hijo: "Le dije que si está listo para irse, estaremos bien"

Univision Famosos


Además de colocar un moño negro de luto en una foto, el sobrino de Andrea Legarreta le hizo una petición a Mateo: “Te amo, cuídanos desde arriba”.

Hasta el momento, Valentina Martínez, mamá de Mateo, no se ha pronunciado sobre la muerte del adolescente, quien luchó por mantenerse con vida un par de días en un hospital de Houston.

A través de las redes sociales, varios usuarios le externaron el pésame a la prima de Andrea Legarreta, deseándole pronta resignación.

Sobrino de Andrea Legarreta se debatió entre la vida y la muerte

Mateo sufrió una fuerte caída de su motocicleta el pasado 20 de marzo, hecho que dio a conocer su mamá Valentina Martínez en redes sociales.

“Hace rato Mateo tuvo una muy fuerte caída en moto, no ha recobrado el conocimiento. Estamos en el hospital… Mateo se encuentra en estado crítico. Entró a cirugía para poder parar la hemorragia que tiene en el cerebro, pero es demasiado grande. Lo están trasladando en helicóptero. Necesitamos un milagro”, sentenció.

Tras pedir innumerables oraciones y no perder la esperanza, la prima de Andrea Legarreta reveló que el estado de salud de su hijo era grave y que se encontraba en cuidados intensivos, luego de que la inflamación no cedía y ya estaba comprometiendo otras funciones del cuerpo.

PUBLICIDAD

Martínez reveló que en uno de sus encuentros con Mateo habló con él y le dijo: “Ya hablé con mi niño y le dije que sí está listo para irse, estaremos bien… Mateo aquí estamos de tu mano mi niño, no te vamos a soltar hasta que tú lo decidas”.

La mañana de este 22 de marzo, la prima de la conductora publicó una foto tomando la mano de su hijo y detalló que seguían orando por su recuperación; mientras que Nicolás Legarreta afirmó que Mateo había reaccionado a un medicamento.

Relacionados:
FamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD