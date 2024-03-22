Sobrino de Andrea Legarreta muere y lo despiden con una promesa

Video ¿A qué se dedica Mateo, el sobrino de Andrea Legarreta que se debate entre la vida y la muerte?

Mateo, sobrino de Andrea Legarreta, murió este 22 de marzo a los 14 años tras un fuerte accidente en motocicleta, que le provocó una hemorragia y una grave lesión cerebral.

Despiden a Mateo, sobrino de Andrea Legarreta

El hermano de Mateo, Jerónimo Díaz, y Nicolás Legarreta, su primo, confirmaron la noticia a través de Instagram.

En las publicaciones, Nicolás sentenció lo mucho que extrañará a “su carnalito”, como de cariño le decía, y le hizo una promesa de que en un futuro se encontrarán.

“Te vamos a extrañar carnalito. Te amo y te echaré de menos, seguro seguirás en las motos por allá. Nos vemos pronto”, escribió Nicolás Legarreta como descripción de una fotografía en la que aparece junto a su primo cuando eran niños.

Así despiden a Mateo, sobrino de Andrea Legarreta



Además de colocar un moño negro de luto en una foto, el sobrino de Andrea Legarreta le hizo una petición a Mateo: “Te amo, cuídanos desde arriba”.

Hasta el momento, Valentina Martínez, mamá de Mateo, no se ha pronunciado sobre la muerte del adolescente, quien luchó por mantenerse con vida un par de días en un hospital de Houston.

A través de las redes sociales, varios usuarios le externaron el pésame a la prima de Andrea Legarreta, deseándole pronta resignación.

Sobrino de Andrea Legarreta se debatió entre la vida y la muerte

Mateo sufrió una fuerte caída de su motocicleta el pasado 20 de marzo, hecho que dio a conocer su mamá Valentina Martínez en redes sociales.

“Hace rato Mateo tuvo una muy fuerte caída en moto, no ha recobrado el conocimiento. Estamos en el hospital… Mateo se encuentra en estado crítico. Entró a cirugía para poder parar la hemorragia que tiene en el cerebro, pero es demasiado grande. Lo están trasladando en helicóptero. Necesitamos un milagro”, sentenció.

Tras pedir innumerables oraciones y no perder la esperanza, la prima de Andrea Legarreta reveló que el estado de salud de su hijo era grave y que se encontraba en cuidados intensivos, luego de que la inflamación no cedía y ya estaba comprometiendo otras funciones del cuerpo.

Martínez reveló que en uno de sus encuentros con Mateo habló con él y le dijo: “Ya hablé con mi niño y le dije que sí está listo para irse, estaremos bien… Mateo aquí estamos de tu mano mi niño, no te vamos a soltar hasta que tú lo decidas”.