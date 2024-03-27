Hija de Andrea Legarreta sabe que opinar sobre la profesión de su novio podría “hacer enojar” a muchos

Video Mía Rubín se dejó ver en un romántico momento con su novio: luce muy enamorada

Hace aproximadamente un año, Mía Rubín comenzó una relación con Tarik Othon, un joven rejoneador que se adentró en el mundo de la tauromaquia en 2019.

Aunque la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín está contenta con su relación, hay ciertos temas, como la profesión de su novio, sobre los que prefiere no opinar. Según ella, cualquier posición que tome podría molestar a algunos grupos.

PUBLICIDAD

“Al final, sé que cualquier posición y opinión que yo dé, yo sé que voy hacer enojar a algún grupo de personas. Por eso ahorita me abstengo a opinar lo que yo crea”, respondió tajante tras ser cuestionada sobre si apoya la tauromaquia durante la emisión de ‘De primera mano’ del pasado 26 de marzo.

La profesión de su novio es independiente de su relación

A pesar de su reticencia a juzgar la tauromaquia, Mía considera que su relación con Tarik Othon es independiente de su profesión. Según ella, ama a la persona de la que se enamoró y eso es lo más importante.

“Yo creo que mi relación va independientemente de su profesión. Yo amo a la persona de la que me enamoré y creo que eso es más que claro. Estoy muy feliz en mi relación . Estoy muy enamorada porque la verdad es que es un gran niño y hombre… eso es todo lo que voy a decir acerca de eso”, sentenció la intérprete de 'Diablo'.

Mía Rubín sostiene una relación con el torero, Tarik Othon. Imagen Mía / Instagram

¿Quién es y a qué se dedica el novio de Mía Rubín?

El 20 de mayo de 2023, Mía Rubín anunció públicamente su relación con Tarik Othon, un joven que es un año mayor que ella y que se desempeña como torero.