Celebridades

Sobrino de Andrea Legarreta recibió el apoyo y amor de su familia hasta el último momento

Familia de Andrea Legarreta mostró su apoyo y cariño a Mateo hasta el último momento. El adolescente de 14 años perdió la vida tras un fuerte accidente.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video ¿A qué se dedica Mateo, el sobrino de Andrea Legarreta que se debate entre la vida y la muerte?

Desde el 20 de marzo Mateo, sobrino de Andrea Legarreta, luchó entre la vida y la muerte tras un grave accidente en motocicleta que le causó una lesión cerebral. Lamentablemente, el adolescente falleció dos días después, según informaron su hermano, Jerónimo, y su primo, Nicolás Legarreta en Instagram.

La prima de la conductora de Hoy utilizó las redes sociales para hacer una petición a sus seguidores antes de la partida de su hijo.

PUBLICIDAD

Mamá de Mateo pidió oraciones para él y su familia

Valentina Martínez, prima de la presentadora, utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una conmovedora foto en la que sostiene la mano de Mateo, de 14 años.

Junto al retrato, la prima de Andrea Legarreta hizo una petición para sus amigos y seguidores.

Más sobre Andrea Legarreta

Mía Rubín cumple 19 años: así festejó con su novio, el torero Tarik Othón
2 mins

Mía Rubín cumple 19 años: así festejó con su novio, el torero Tarik Othón

Univision Famosos
Hija de Andrea Legarreta sabe que opinar sobre la profesión de su novio podría “hacer enojar” a muchos
2 mins

Hija de Andrea Legarreta sabe que opinar sobre la profesión de su novio podría “hacer enojar” a muchos

Univision Famosos
“Tu corazón seguirá latiendo": donan órganos del sobrino de Andrea Legarreta y ella publica mensaje
2 mins

“Tu corazón seguirá latiendo": donan órganos del sobrino de Andrea Legarreta y ella publica mensaje

Univision Famosos
Sobrino de Andrea Legarreta “regalará vida a 15 personas tras su partida”: donarán sus órganos
2 mins

Sobrino de Andrea Legarreta “regalará vida a 15 personas tras su partida”: donarán sus órganos

Univision Famosos
Prima de Andrea Legarreta honra a su fallecido hijo con fotos y comparte emotivo momento junto a él
2 mins

Prima de Andrea Legarreta honra a su fallecido hijo con fotos y comparte emotivo momento junto a él

Univision Famosos
Andrea Legarreta atraviesa "terrible pesadilla" tras muerte de su sobrino Mateo: tenía 14 años
2 mins

Andrea Legarreta atraviesa "terrible pesadilla" tras muerte de su sobrino Mateo: tenía 14 años

Univision Famosos
Sobrino de Andrea Legarreta muere y lo despiden con una promesa
2 mins

Sobrino de Andrea Legarreta muere y lo despiden con una promesa

Univision Famosos
Sobrino de Andrea Legarreta muere a los 14 años tras accidente en moto
2 mins

Sobrino de Andrea Legarreta muere a los 14 años tras accidente en moto

Univision Famosos
¿Quién es Mateo, sobrino de Andrea Legarreta? Libró una vez la muerte y ahora está en riesgo tras fuerte accidente
4 mins

¿Quién es Mateo, sobrino de Andrea Legarreta? Libró una vez la muerte y ahora está en riesgo tras fuerte accidente

Univision Famosos
Prima de Legarreta vive "pesadilla" por accidente de su hijo: "Le dije que si está listo para irse, estaremos bien"
3 mins

Prima de Legarreta vive "pesadilla" por accidente de su hijo: "Le dije que si está listo para irse, estaremos bien"

Univision Famosos

“Mi Mateo está luchando por su vida. Les ruego una gran plegaria por él y por todos nosotros”, detalló la mamá de Mateo, quien estuvo en cuidados intensivos en un hospital de Houston, Texas.

Sobrino de Andrea Legarreta sigue luchando por su vida
Sobrino de Andrea Legarreta sigue luchando por su vida
Imagen Instagram Valentina Martínez


“Mientras sigas combatiendo, tu ejército seguirá a tu lado. ¡Vamos, Mateo!”, escribió como descripción de la publicación.

Sobrino de Andrea Legarreta recibió el apoyo de su familia hasta el final

Nicolás Legarreta, sobrino de la presentadora, publicó varias historias en donde le expresó su amor y apoyo.

“Mateo está luchando como nunca. Estamos listos para lo que decida, sabe que está rodeado de amor y sabe lo importante que es para cada uno de nosotros. Les pido desde el fondo de mi corazón que no dejen de orar, ahora más que nunca”, expresó.

Sobrino de Andrea Legarreta sufrió fuerte accidente

La prima de Andrea Legarreta informó, el 20 de marzo, que su hijo estaba delicado de salud tras sufrir un accidente en motocicleta.

“Hace rato Mateo tuvo una muy fuerte caída en moto, no ha recobrado el conocimiento. Estamos en el hospital… Mateo se encuentra en estado crítico. Entró a cirugía para poder parar la hemorragia que tiene en el cerebro, pero es demasiado grande. Lo están trasladando en helicóptero. Necesitamos un milagro”, detalló.

PUBLICIDAD

Tras revelar la delicada situación que vivían como familia, Valentina Martínez siguió pidiendo oraciones para su primogénito, pues “la inflamación del cerebro no cedía y estaba comprometiendo otros temas de su cuerpo”.

Ante el panorama que enfrentaba, confesó que habló con su hijo y le comentó que “si decidía irse”, ellos "estarían bien".

“El estado de salud de Mateo es muy muy delicado, la inflamación de su cerebro no cede y está comprometiendo otros temas de su cuerpo… Hoy la vida nos pone en una situación que jamás pensamos, estamos dentro de una pesadilla. Ya hablé con mi niño y le dije que sí está listo para irse, estaremos bien”, sentenció.

Relacionados:
CelebridadesEscándalo de CelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD