Sobrino de Andrea Legarreta recibió el apoyo y amor de su familia hasta el último momento
Familia de Andrea Legarreta mostró su apoyo y cariño a Mateo hasta el último momento. El adolescente de 14 años perdió la vida tras un fuerte accidente.
Desde el 20 de marzo Mateo, sobrino de Andrea Legarreta, luchó entre la vida y la muerte tras un grave accidente en motocicleta que le causó una lesión cerebral. Lamentablemente, el adolescente falleció dos días después, según informaron su hermano, Jerónimo, y su primo, Nicolás Legarreta en Instagram.
La prima de la conductora de Hoy utilizó las redes sociales para hacer una petición a sus seguidores antes de la partida de su hijo.
Mamá de Mateo pidió oraciones para él y su familia
Valentina Martínez, prima de la presentadora, utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una conmovedora foto en la que sostiene la mano de Mateo, de 14 años.
Junto al retrato, la prima de Andrea Legarreta hizo una petición para sus amigos y seguidores.
“Mi Mateo está luchando por su vida. Les ruego una gran plegaria por él y por todos nosotros”, detalló la mamá de Mateo, quien estuvo en cuidados intensivos en un hospital de Houston, Texas.
“Mientras sigas combatiendo, tu ejército seguirá a tu lado. ¡Vamos, Mateo!”, escribió como descripción de la publicación.
Sobrino de Andrea Legarreta recibió el apoyo de su familia hasta el final
Nicolás Legarreta, sobrino de la presentadora, publicó varias historias en donde le expresó su amor y apoyo.
“Mateo está luchando como nunca. Estamos listos para lo que decida, sabe que está rodeado de amor y sabe lo importante que es para cada uno de nosotros. Les pido desde el fondo de mi corazón que no dejen de orar, ahora más que nunca”, expresó.
Sobrino de Andrea Legarreta sufrió fuerte accidente
La prima de Andrea Legarreta informó, el 20 de marzo, que su hijo estaba delicado de salud tras sufrir un accidente en motocicleta.
“Hace rato Mateo tuvo una muy fuerte caída en moto, no ha recobrado el conocimiento. Estamos en el hospital… Mateo se encuentra en estado crítico. Entró a cirugía para poder parar la hemorragia que tiene en el cerebro, pero es demasiado grande. Lo están trasladando en helicóptero. Necesitamos un milagro”, detalló.
Tras revelar la delicada situación que vivían como familia, Valentina Martínez siguió pidiendo oraciones para su primogénito, pues “la inflamación del cerebro no cedía y estaba comprometiendo otros temas de su cuerpo”.
Ante el panorama que enfrentaba, confesó que habló con su hijo y le comentó que “si decidía irse”, ellos "estarían bien".
“El estado de salud de Mateo es muy muy delicado, la inflamación de su cerebro no cede y está comprometiendo otros temas de su cuerpo… Hoy la vida nos pone en una situación que jamás pensamos, estamos dentro de una pesadilla. Ya hablé con mi niño y le dije que sí está listo para irse, estaremos bien”, sentenció.