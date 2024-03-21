Video ¿A qué se dedica Mateo, el sobrino de Andrea Legarreta que se debate entre la vida y la muerte?

El sobrino de Andrea Legarreta tuvo un accidente en motocicleta el 20 de marzo, lo que resultó en una hemorragia grave y una lesión cerebral seria.

Actualmente, se encuentra en cuidados intensivos. Su madre, Valentina Martínez, ha compartido que están viviendo una pesadilla y que es hora de tomar decisiones importantes.

Prima de Andrea Legarreta habló con su hijo y acepta si “tiene que irse”

A través de su cuenta oficial de Instagram, la prima de la conductora de Hoy compartió detalles sobre el estado de salud de su primogénito, Mateo. Según sus palabras, la lesión cerebral que ha sufrido está afectando otros aspectos de su cuerpo.

Tras varios exámenes, se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones: "El estado de salud de Mateo es muy muy delicado, la inflamación de su cerebro no cede y está comprometiendo otros temas de su cuerpo. Lo van a llevar a hacer un Ct scan para ver qué función cerebral presenta y después tomaremos decisiones".

Martínez expresó su consternación ante esta situación, calificándola como "una pesadilla" para toda la familia. Aunque se cuestiona el porqué de estos acontecimientos, su fe es lo que les da fuerzas para seguir adelante.

En momentos tan difíciles, la familia se aferra a su creencia en Dios y la Virgen, reconociendo que en ellos reside el control y la decisión sobre el futuro de Mateo.

Prima de Andrea Legarreta espera un milagro tras accidente de su hijo Imagen Instagram Valentina Martínez



La prima de Andrea Legarreta compartió que ya ha conversado con su hijo y expresó que aceptará su partida si es necesario. Sin embargo, también dejó en claro que no pierde la esperanza y continúa orando por Mateo.

Sus palabras fueron: “Ya hablé con mi niño y le dije que sí está listo para irse, estaremos bien. Les pido de todo corazón que sigan orando y pidiendo por la salud de mi Mateo. Hoy más que nunca necesitamos un milagro. Mateo, aquí estamos de tu mano, mi niño. No te vamos a soltar hasta que tú lo decidas. Siempre estaré agradecida de ser tu mamá y de amarte como te amo”.

Andrea Legarreta publica conmovedor mensaje para su sobrino tras accidente

La tarde del 20 de marzo, Valentina Martínez compartió la noticia del accidente que sufrió su hijo, Mateo. Con esperanza, detalló que necesitaba oraciones para él.

En sus propias palabras: “Hace rato, Mateo tuvo una muy fuerte caída en moto y aún no ha recobrado el conocimiento. Estamos en el hospital, necesitamos de sus oraciones. Les pido un ejército de corazones. Vamos, Mateo, tú puedes, mi niño” .

Horas después, la prima de Andrea Legarreta reveló que la situación se volvía crítica, pues Mateo sufría una hemorragia cerebral. Fue trasladado en helicóptero al Memorial Hermann Children’s Hospital en Houston, donde se sometió a cirugía para detener la hemorragia. La gravedad de la lesión en su cerebro era preocupante .

En este momento crucial, las siguientes 24 a 48 horas son decisivas. La familia no se dará por vencida, Valentina Martínez reiteró que confía en los milagros y en que Dios y la Virgen no los abandonarán.

Pidió a todos que no dejen de orar, que se unan en cadenas de oración y envíen sus mejores pensamientos y vibras positivas a Mateo. “Mateo, aquí estamos, amor mío. No te vamos a soltar”, precisó .