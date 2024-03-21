Famosos

Prima de Legarreta vive "pesadilla" por accidente de su hijo: "Le dije que si está listo para irse, estaremos bien"

Valentina Martínez reveló en redes sociales que su hijo Mateo sufrió un accidente en motocicleta, el cual provocó una lesión en el cerebro que está comprometiendo funciones de su cuerpo.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video ¿A qué se dedica Mateo, el sobrino de Andrea Legarreta que se debate entre la vida y la muerte?

El sobrino de Andrea Legarreta tuvo un accidente en motocicleta el 20 de marzo, lo que resultó en una hemorragia grave y una lesión cerebral seria.

Actualmente, se encuentra en cuidados intensivos. Su madre, Valentina Martínez, ha compartido que están viviendo una pesadilla y que es hora de tomar decisiones importantes.

PUBLICIDAD

Prima de Andrea Legarreta habló con su hijo y acepta si “tiene que irse”

A través de su cuenta oficial de Instagram, la prima de la conductora de Hoy compartió detalles sobre el estado de salud de su primogénito, Mateo. Según sus palabras, la lesión cerebral que ha sufrido está afectando otros aspectos de su cuerpo.

Tras varios exámenes, se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones: "El estado de salud de Mateo es muy muy delicado, la inflamación de su cerebro no cede y está comprometiendo otros temas de su cuerpo. Lo van a llevar a hacer un Ct scan para ver qué función cerebral presenta y después tomaremos decisiones".

Más sobre Andrea Legarreta

Mía Rubín cumple 19 años: así festejó con su novio, el torero Tarik Othón
2 mins

Mía Rubín cumple 19 años: así festejó con su novio, el torero Tarik Othón

Univision Famosos
Hija de Andrea Legarreta sabe que opinar sobre la profesión de su novio podría “hacer enojar” a muchos
2 mins

Hija de Andrea Legarreta sabe que opinar sobre la profesión de su novio podría “hacer enojar” a muchos

Univision Famosos
“Tu corazón seguirá latiendo": donan órganos del sobrino de Andrea Legarreta y ella publica mensaje
2 mins

“Tu corazón seguirá latiendo": donan órganos del sobrino de Andrea Legarreta y ella publica mensaje

Univision Famosos
Sobrino de Andrea Legarreta “regalará vida a 15 personas tras su partida”: donarán sus órganos
2 mins

Sobrino de Andrea Legarreta “regalará vida a 15 personas tras su partida”: donarán sus órganos

Univision Famosos
Prima de Andrea Legarreta honra a su fallecido hijo con fotos y comparte emotivo momento junto a él
2 mins

Prima de Andrea Legarreta honra a su fallecido hijo con fotos y comparte emotivo momento junto a él

Univision Famosos
Andrea Legarreta atraviesa "terrible pesadilla" tras muerte de su sobrino Mateo: tenía 14 años
2 mins

Andrea Legarreta atraviesa "terrible pesadilla" tras muerte de su sobrino Mateo: tenía 14 años

Univision Famosos
Sobrino de Andrea Legarreta muere y lo despiden con una promesa
2 mins

Sobrino de Andrea Legarreta muere y lo despiden con una promesa

Univision Famosos
Sobrino de Andrea Legarreta muere a los 14 años tras accidente en moto
2 mins

Sobrino de Andrea Legarreta muere a los 14 años tras accidente en moto

Univision Famosos
Sobrino de Andrea Legarreta recibió el apoyo y amor de su familia hasta el último momento
2 mins

Sobrino de Andrea Legarreta recibió el apoyo y amor de su familia hasta el último momento

Univision Famosos
¿Quién es Mateo, sobrino de Andrea Legarreta? Libró una vez la muerte y ahora está en riesgo tras fuerte accidente
4 mins

¿Quién es Mateo, sobrino de Andrea Legarreta? Libró una vez la muerte y ahora está en riesgo tras fuerte accidente

Univision Famosos

Martínez expresó su consternación ante esta situación, calificándola como "una pesadilla" para toda la familia. Aunque se cuestiona el porqué de estos acontecimientos, su fe es lo que les da fuerzas para seguir adelante.

En momentos tan difíciles, la familia se aferra a su creencia en Dios y la Virgen, reconociendo que en ellos reside el control y la decisión sobre el futuro de Mateo.

Prima de Andrea Legarreta espera un milagro tras accidente de su hijo
Prima de Andrea Legarreta espera un milagro tras accidente de su hijo
Imagen Instagram Valentina Martínez


La prima de Andrea Legarreta compartió que ya ha conversado con su hijo y expresó que aceptará su partida si es necesario. Sin embargo, también dejó en claro que no pierde la esperanza y continúa orando por Mateo.

Sus palabras fueron: “Ya hablé con mi niño y le dije que sí está listo para irse, estaremos bien. Les pido de todo corazón que sigan orando y pidiendo por la salud de mi Mateo. Hoy más que nunca necesitamos un milagro. Mateo, aquí estamos de tu mano, mi niño. No te vamos a soltar hasta que tú lo decidas. Siempre estaré agradecida de ser tu mamá y de amarte como te amo”.

PUBLICIDAD

Andrea Legarreta publica conmovedor mensaje para su sobrino tras accidente

La tarde del 20 de marzo, Valentina Martínez compartió la noticia del accidente que sufrió su hijo, Mateo. Con esperanza, detalló que necesitaba oraciones para él.

En sus propias palabras: “Hace rato, Mateo tuvo una muy fuerte caída en moto y aún no ha recobrado el conocimiento. Estamos en el hospital, necesitamos de sus oraciones. Les pido un ejército de corazones. Vamos, Mateo, tú puedes, mi niño” .

Horas después, la prima de Andrea Legarreta reveló que la situación se volvía crítica, pues Mateo sufría una hemorragia cerebral. Fue trasladado en helicóptero al Memorial Hermann Children’s Hospital en Houston, donde se sometió a cirugía para detener la hemorragia. La gravedad de la lesión en su cerebro era preocupante .

En este momento crucial, las siguientes 24 a 48 horas son decisivas. La familia no se dará por vencida, Valentina Martínez reiteró que confía en los milagros y en que Dios y la Virgen no los abandonarán.

Pidió a todos que no dejen de orar, que se unan en cadenas de oración y envíen sus mejores pensamientos y vibras positivas a Mateo. “Mateo, aquí estamos, amor mío. No te vamos a soltar”, precisó .

Andrea Legarreta también se unió a esta cadena de mensajes para Mateo. Le envió un mensaje lleno de fe y esperanza: “Mi niño hermoso, hoy la vida te pone una prueba más, de esas que solo los guerreros como tú superan. Les pido un pensamiento positivo, una oración para nuestro amado Mateo a las 8:30 y en todo momento. Él, sus papás y su hermanito necesitan un ejército de fe”.

Relacionados:
FamososCelebridadesEscándalo de Celebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD