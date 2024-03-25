univision famosos

Prima de Andrea Legarreta honra a su fallecido hijo con fotos y comparte emotivo momento junto a él

Valentina Martínez reveló en redes sociales cómo enfrentó el regresar a su casa y ver la habitación de su hijo Mateo.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video Muere sobrino de Andrea Legarreta a los 14 años: tenía un futuro prometedor en el motocross

El 22 de marzo, el sobrino de Andrea Legarreta, de tan solo 14 años, falleció. Valentina Martínez, prima de la conductora, conmovió a todos al compartir las últimas fotos que se tomó junto a su primogénito.

Prima de Andrea Legarreta publica fotos de su hijo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Valentina Martínez publicó fotos que tomó antes de la partida de Mateo.

En la primera foto, la prima de Andrea Legarreta aparece sujetando la mano de su hijo durante sus últimos momentos de vida tras una lesión cerebral.

“Siempre de tu mano, mi rey hermoso”, señaló la prima de Andrea Legarreta, quien destacó que siempre estará con su hijo pese a su muerte

“Hasta el infinito contigo, mi gran amor”, precisó.

Prima de Andrea Legarreta publica la última foto que se tomó con su hijo
Prima de Andrea Legarreta publica la última foto que se tomó con su hijo
Imagen Instagram Valentina Martínez


A la par, la tía de Mía Rubín reveló cómo enfrentó el estar en la habitación de su hijo a unos días de la muerte de Mateo.

“En la noche cerré los ojos y llevé a Mateo a casa. Lo llevé tomado de mi mano, recorrimos todos los lugares de su lugar más seguro… Estuvimos mucho tiempo en su habitación y le dije que ahí sería su santuario, el lugar en donde iríamos a platicar con él. Entramos al cuarto de Jero y ahí estuvimos un largo tiempo”, indicó la prima de la conductora, detallando que "tiene su corazón tranquilo".

Prima de Andrea Legarreta hizo confesión tras la muerte de su hijo
Prima de Andrea Legarreta hizo confesión tras la muerte de su hijo
Imagen Instagram Valentina Martínez

¿Por qué murió el sobrino de Andrea Legarreta?

El 20 de marzo pasado, Valentina Martínez, prima de la conductora, pidió oraciones tras revelar que su hijo Mateo sufrió un grave accidente en moto que le causó una hemorragia y una fuerte lesión cerebral.

A pesar de someterse a una cirugía de emergencia, Mateo permaneció en estado delicado y comenzó a agravarse su situación, cuando su lesión comenzó a afectar otras funciones de su cuerpo.

El viernes 22 de marzo,el sobrino de Andrea Legarreta confirmó el fallecimiento de su primo. Le rindieron homenaje con emotivas fotos y mensajes, destacando que siempre sería su guerrero y hasta le hicieron una promesa.

