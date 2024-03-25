Andrea Legarreta atraviesa "terrible pesadilla" tras muerte de su sobrino Mateo: tenía 14 años

Video Muere sobrino de Andrea Legarreta a los 14 años: tenía un futuro prometedor en el motocross

Andrea Legarreta compartió un emotivo mensaje tras la pérdida de su sobrino Mateo, quien sufrió un accidente en moto el pasado 21 de marzo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora del programa Hoy se despidió de Mateo, de 14 años, expresando su gratitud por las lecciones que les dejó en vida y las que seguirá impartiendo.

Andrea Legarreta rompe el silencio tras muerte de su sobrino

La también actriz describió la situación como una “terrible pesadilla” y expresó su deseo de poder abrazar a Mateo nuevamente.

Recordó la valentía con la que luchó contra la anemia aplásica a los 7 años y cómo recibió un trasplante de médula ósea de su padre.

“Tú, mi niño lindo, sin duda, también fuiste y seguirás siendo el mejor GUERRERO. Tu historia conmovedora y tu legado han tocado almas y corazones desde siempre, y sin duda, seguirás haciéndolo desde el cielo”, compartió.

Andrea Legarreta dio el último adiós a su sobrino. Imagen Andrea Legarreta/Instagram

La fortaleza de su prima Valentina Martínez y su familia también fue un apoyo para Andrea Legarreta durante este difícil momento.

Recordó a su madre, Isabel Martínez, conocida como ‘Chabelita’, quien falleció el 30 de junio, y los describió como “mis dos estrellas en el cielo”.

Con el corazón roto pero con la certeza de un reencuentro, Andrea Legarreta expresó: “Mi ‘Chabelita’ seguirá brindando amor desde arriba, mi hermoso Mateo. Amores eternos”.

Andrea Legarreta llora muerte de su sobrino Mateo de 14 años Imagen Andrea Legarreta/Instagram

Hija de Andrea Legarreta despide a su primo Mateo

Mía Rubín se unió a los mensajes de despedida para su primo en los comentarios de la publicación en la que su tía Valentina Martínez, junto a su esposo Homero y su hijo menor Jerónimo, confirmaron el fallecimiento de Mateo tras una “fuerte lesión en el cerebro” provocada por una caída en moto.