Anahí

Anahí vuelve a su origen: anuncian su regreso en medio de su distanciamiento con los RBD

La actriz regresará a la televisión luego de 22 años ausente. Anahí explorará una nueva faceta en su retorno a los escenarios.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Anahí metió un pastel al refrigerador hace 17 años y mostró qué pasó con él

En medio de su distanciamiento con los integrantes de RBD, Anahí se prepara para regresar a su origen en la televisión, donde debutó hace 22 años como estrella infantil en el programa ‘Chiquilladas’.

La noticia fue dada a conocer la mañana de este martes 27 de agosto en las plataformas de Quién es la Máscara, programa en el que explorará una nueva faceta en su carrera: la de investigadora.

PUBLICIDAD

Más sobre Anahí

¿Maite Perroni tapó el rostro de Anahí en video?: exnovio de la exRBD reacciona
2 mins

¿Maite Perroni tapó el rostro de Anahí en video?: exnovio de la exRBD reacciona

Univision Famosos
¿Maite Perroni no volverá a RBD tras ruptura con Anahí?: su esposo acusa “abuso, robos y malos tratos”
2 mins

¿Maite Perroni no volverá a RBD tras ruptura con Anahí?: su esposo acusa “abuso, robos y malos tratos”

Univision Famosos
Anahí se conmueve hasta las lágrimas y ¿lanza indirecta para sus excompañeros de RBD?: esto dijo
2 mins

Anahí se conmueve hasta las lágrimas y ¿lanza indirecta para sus excompañeros de RBD?: esto dijo

Univision Famosos
Anahí responde a duras críticas por su rostro y “ojos diabólicos”: “Ya crecerán”
1 mins

Anahí responde a duras críticas por su rostro y “ojos diabólicos”: “Ya crecerán”

Univision Famosos
¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"
1 mins

¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Univision Famosos
Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?
1:03

Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?

Univision Famosos
Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"
1 mins

Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"

Univision Famosos
'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD
2 mins

'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD

Univision Famosos
Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?
2 mins

Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?

Univision Famosos
Anahí echa la casa por la ventana y monta una exclusiva feria para el ‘cumple’ de su hijo mayor
0:52

Anahí echa la casa por la ventana y monta una exclusiva feria para el ‘cumple’ de su hijo mayor

Univision Famosos

“CONFIRMADO. No sobreviviremos por pura ansiedad ni con el nudo en la garganta porque la cantante, actriz, y ahora investigadora será parte de la nueva temporada de ¿#QuiénEsLaMáscara? ¡Bienvenida, Anahí!”, revelaron en la cuenta de Instagram del programa.

Así se anunció el regreso de Anahí a la televisión.
Así se anunció el regreso de Anahí a la televisión.
Imagen Quién es la máscara / Instagram

Anahí regresa a la televisión 22 años después

El regreso de Anahí a la televisión sucede 22 años después. La telenovela ‘Dos Hogares’ se convirtió en la última de su carrera, pues deseaba darle prioridad su vida personal y a su matrimonio con el político mexicano, Manuel Velasco, con quien se convirtió en mamá en dos ocasiones.

Aunque la intérprete de ‘Sálvame’ ya había regresado a los escenarios con RBD en 2023, este retorno se vio opacado por el presunto fraude millonario de Guillermo Rosas, exmánager de grupo.

La situación legal del empresario causó un fuerte distanciamiento entre Anahí y sus compañeros de RBD (Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann), quienes supuestamente condenaron a la cantante por no quererse sumar a la demanda contra Rosas.

El distanciamiento entre los RBD quedó expuesto el 14 de mayo, cuando ninguno de los integrantes felicitó a Anahí por su cumpleaños.

Video Anahí rompe el silencio sobre el supuesto desfalco en gira de RBD
Relacionados:
Anahí Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD