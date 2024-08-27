Anahí vuelve a su origen: anuncian su regreso en medio de su distanciamiento con los RBD

Video Anahí metió un pastel al refrigerador hace 17 años y mostró qué pasó con él

En medio de su distanciamiento con los integrantes de RBD, Anahí se prepara para regresar a su origen en la televisión, donde debutó hace 22 años como estrella infantil en el programa ‘Chiquilladas’.

La noticia fue dada a conocer la mañana de este martes 27 de agosto en las plataformas de Quién es la Máscara, programa en el que explorará una nueva faceta en su carrera: la de investigadora.

“CONFIRMADO. No sobreviviremos por pura ansiedad ni con el nudo en la garganta porque la cantante, actriz, y ahora investigadora será parte de la nueva temporada de ¿#QuiénEsLaMáscara? ¡Bienvenida, Anahí!”, revelaron en la cuenta de Instagram del programa.

Así se anunció el regreso de Anahí a la televisión. Imagen Quién es la máscara / Instagram

Anahí regresa a la televisión 22 años después

El regreso de Anahí a la televisión sucede 22 años después. La telenovela ‘Dos Hogares’ se convirtió en la última de su carrera, pues deseaba darle prioridad su vida personal y a su matrimonio con el político mexicano, Manuel Velasco, con quien se convirtió en mamá en dos ocasiones.

Aunque la intérprete de ‘Sálvame’ ya había regresado a los escenarios con RBD en 2023, este retorno se vio opacado por el presunto fraude millonario de Guillermo Rosas, exmánager de grupo.

La situación legal del empresario causó un fuerte distanciamiento entre Anahí y sus compañeros de RBD (Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann), quienes supuestamente condenaron a la cantante por no quererse sumar a la demanda contra Rosas.

El distanciamiento entre los RBD quedó expuesto el 14 de mayo, cuando ninguno de los integrantes felicitó a Anahí por su cumpleaños.