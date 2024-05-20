Ante presunto conflicto entre Anahí y los RBD, el esposo de la cantante rompe el silencio

Video ¿Cuánto dinero ganaron en RBD? No tanto como crees y Dulce María explicó la razón

Desde que Anahí felicitó a Guillermo Rosas, exmánager de RBD, por su cumpleaños, ha estado en el centro de la controversia. Sus excompañeros, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, han insinuado indirectamente su descontento.

Anahí aclaró que su mensaje tenía como objetivo externar que en su “corazón no hay resentimientos” y que al igual que sus compañeros desea que todo se esclarezca con respecto al presunto desfalco.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, fue su esposo Manuel Velasco Cuello, quien dejó en claro que Anahí no tiene relación alguna con Guillermo Rosas desde la gira de RBD en Estados Unidos.

“Hay que diferenciar el tema profesional al tema personal, en ningún momento mi señora manifestó ese mensaje para querer lastimar a nadie ni mucho menos. Lo que te puedo decir es que, mi señora, porque es público, tenía una amistad desde hace más de 20 años con Guillermo, que hubo cosas personales que a ella la lastimaron mucho, entonces en ese tema ella sí ha estado muy dolida, porque prácticamente la relación con Guillermo en el ámbito personal y de amistad, pues se acabó; sin embargo, ella ha dejado muy claro que no tiene rencores”, reveló a Ventaneando el pasado 17 de mayo.

Anahí tenía una amistad de más de 20 años con Guillermo Rosas. Imagen Guillermo Rosas / Instagram



El político mexicano compartió que Anahí siempre respaldó las decisiones de Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez sobre su exmánager. Incluso, los apoyó cuando decidieron revocarle el título de presidente de su compañía a Guillermo Rosas.

“Cuando decidieron quitar a Guillermo al frente de la presidencia de la compañía estuvo de acuerdo en apoyar a sus compañeros. Lo que sí te puedo decir es que mi señora en ningún momento defendió a Guillermo, desde la gira de Estados Unidos no ha vuelto a ver a Guillermo”, declaró.

El esposo de Anahí también confirmó que un faltante en los ingresos de los shows de RBD en Estados Unidos detonó la auditoria. Asimismo, reveló cómo se dio el vínculo entre Guillermo Rosas con los intérpretes de ‘Rebelde’.

PUBLICIDAD

“El señor Guillermo Rosas tiene pendientes auditorías que debe de esclarecer. En ningún momento mi señora lo está defendiendo. Guillermo era el que venía a hacer el planteamiento, en su momento, y por eso lo integraron en un inicio. Evidentemente tienes que cumplir los procesos, y si las auditorías no satisfacen a las partes, pues siempre hay instancias a las que puedes acceder”, dijo.

Guillermo Rosas en la fiesta de cumpleaños de Christian Chávez. Imagen Mezcalent



Por último, Manuel Velasco compartió que Anahí celebró su cumpleaños 41 rodeada de sus seres queridos, minimizando el supuesto desaire de los RBD.