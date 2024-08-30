Anahí

Anahí ventila la razón de su regreso a la televisión: confiesa a quién le pidió permiso

La actriz regresará a la televisión tras 13 años ausente y en medio de su distanciamiento con los integrantes de RBD.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video La guapa hermana de Anahí que pocos conocen, pero es igualita a ella: fue reina de belleza

Luego de confirmar su regreso a la televisión como investigadora de ¿Quién es la Máscara?, Anahí ventiló la razón por la que se animó a retomar su carrera, dejando al descubierto que, para aceptar el proyecto, tuvo que pedir permiso.

La integrante de RBD reconoció que, aunque en sus planes no estaba regresar a la televisión, tenía claro que si lo hacía, el proyecto debía ser aprobado por dos personas muy especiales: sus hijos Manuel y Emiliano, de 7 y 4 años respectivamente.

PUBLICIDAD

Más sobre Anahí

¿Maite Perroni tapó el rostro de Anahí en video?: exnovio de la exRBD reacciona
2 mins

¿Maite Perroni tapó el rostro de Anahí en video?: exnovio de la exRBD reacciona

Univision Famosos
¿Maite Perroni no volverá a RBD tras ruptura con Anahí?: su esposo acusa “abuso, robos y malos tratos”
2 mins

¿Maite Perroni no volverá a RBD tras ruptura con Anahí?: su esposo acusa “abuso, robos y malos tratos”

Univision Famosos
Anahí se conmueve hasta las lágrimas y ¿lanza indirecta para sus excompañeros de RBD?: esto dijo
2 mins

Anahí se conmueve hasta las lágrimas y ¿lanza indirecta para sus excompañeros de RBD?: esto dijo

Univision Famosos
Anahí responde a duras críticas por su rostro y “ojos diabólicos”: “Ya crecerán”
1 mins

Anahí responde a duras críticas por su rostro y “ojos diabólicos”: “Ya crecerán”

Univision Famosos
¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"
1 mins

¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Univision Famosos
Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?
1:03

Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?

Univision Famosos
Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"
1 mins

Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"

Univision Famosos
'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD
2 mins

'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD

Univision Famosos
Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?
2 mins

Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?

Univision Famosos
Anahí echa la casa por la ventana y monta una exclusiva feria para el ‘cumple’ de su hijo mayor
0:52

Anahí echa la casa por la ventana y monta una exclusiva feria para el ‘cumple’ de su hijo mayor

Univision Famosos

“Es el proyecto perfecto. Tenía que ser justo así, un proyecto familiar, blanco, donde yo pueda llevar a mis hijos y no tenerles que tapar los oídos o decirles ‘esto no lo pueden ver’”, contó a la revista Quién en su edición del 29 de agosto.

“Ellos fueron los que decidieron. ‘Les voy a poner algo y díganme si les gustaría que mamá saliera en ese programa’. Entonces los senté frente a la tele y les puse unos videos de ¿Quién es la Máscara? Bueno, no te puedo explicar su emoción con los disfraces”, reconoció.

Manuel y Emiliano son los dos hijos de Anahí.
Manuel y Emiliano son los dos hijos de Anahí.
Imagen Anahí / Instagram

Volverá a pisar los foros que la vieron crecer

Por último, Anahí confesó que, a diferencia de hace 13 años, ahora sabe cuáles son sus prioridades y en los lugares que quiere estar, ya que su único objetivo es ser feliz.

“Definitivamente quiero estar donde me mueva el alma, donde esté feliz. Mientras eso lo tengas claro creo que puedes hacer miles de cosas, dejarte sorprender y también poder sorprender a la gente que te quiere”, dijo.

“Yo ya no hago planes, por ejemplo. Fluyo. Disfruto. Si tú me hubieras dicho hace un año: ‘Vas a volver a los foros’, te hubiera dicho, ‘¿qué? No, jamás’, y mira, estoy feliz y emocionada, ilusionada. Entonces, creo que cuando dejamos de planear y fluimos con la vida, el universo te sorprende increíblemente”, sentenció.

Anahí comenzó su carrera en 1985 con tan solo 2 años de edad. La actriz hizo su debut en la televisión en el programa infantil ‘Chiquilladas’, el cual le abrió las puertas para incursionar en el cine y más tarde como protagonista de telenovelas.

Relacionados:
Anahí Hijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: PRI: Crónica del fin
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD