Anahí ventila la razón de su regreso a la televisión: confiesa a quién le pidió permiso
La actriz regresará a la televisión tras 13 años ausente y en medio de su distanciamiento con los integrantes de RBD.
Luego de confirmar su regreso a la televisión como investigadora de ¿Quién es la Máscara?, Anahí ventiló la razón por la que se animó a retomar su carrera, dejando al descubierto que, para aceptar el proyecto, tuvo que pedir permiso.
La integrante de RBD reconoció que, aunque en sus planes no estaba regresar a la televisión, tenía claro que si lo hacía, el proyecto debía ser aprobado por dos personas muy especiales: sus hijos Manuel y Emiliano, de 7 y 4 años respectivamente.
“Es el proyecto perfecto. Tenía que ser justo así, un proyecto familiar, blanco, donde yo pueda llevar a mis hijos y no tenerles que tapar los oídos o decirles ‘esto no lo pueden ver’”, contó a la revista Quién en su edición del 29 de agosto.
“Ellos fueron los que decidieron. ‘Les voy a poner algo y díganme si les gustaría que mamá saliera en ese programa’. Entonces los senté frente a la tele y les puse unos videos de ¿Quién es la Máscara? Bueno, no te puedo explicar su emoción con los disfraces”, reconoció.
Volverá a pisar los foros que la vieron crecer
Por último, Anahí confesó que, a diferencia de hace 13 años, ahora sabe cuáles son sus prioridades y en los lugares que quiere estar, ya que su único objetivo es ser feliz.
“Definitivamente quiero estar donde me mueva el alma, donde esté feliz. Mientras eso lo tengas claro creo que puedes hacer miles de cosas, dejarte sorprender y también poder sorprender a la gente que te quiere”, dijo.
“Yo ya no hago planes, por ejemplo. Fluyo. Disfruto. Si tú me hubieras dicho hace un año: ‘Vas a volver a los foros’, te hubiera dicho, ‘¿qué? No, jamás’, y mira, estoy feliz y emocionada, ilusionada. Entonces, creo que cuando dejamos de planear y fluimos con la vida, el universo te sorprende increíblemente”, sentenció.
Anahí comenzó su carrera en 1985 con tan solo 2 años de edad. La actriz hizo su debut en la televisión en el programa infantil ‘Chiquilladas’, el cual le abrió las puertas para incursionar en el cine y más tarde como protagonista de telenovelas.