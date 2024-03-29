Esposo de Anahí revela por qué no fueron al bautizo de la hija de Maite ¿no los invitaron?

Video Hijo Anahí protagoniza tierno baile en concierto de RBD y les roba el show

Manuel Velasco, esposo de Anahí, aclaró las dudas sobre la notoria ausencia de Anahí en el reciente bautizo de Lía, la hija de Maite Perroni y Andrés Tovar.

Durante el fin de semana largo del 18 de marzo en México, Maite Perroni y Andrés Tovar celebraron el bautizo de su primogénita de 10 meses. El evento contó con la presencia de amigos, familia y los integrantes de RBD: Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

PUBLICIDAD

¿Anahí está peleada con los RBD?

La ausencia de Anahí en la celebración generó especulaciones sobre un supuesto distanciamiento entre la actriz, de 40 años, y sus compañeros, a tan solo tres meses de haber concluido el Soy Rebelde Tour, que marcó el reencuentro del grupo en los escenarios tras quince años.

Manuel Velasco, en una entrevista publicada por Alan Morales en YouTube el pasado 28 de marzo, despejó las dudas ante los medios de comunicación.

Él afirmó: "Son hermanos, se tienen mucho cariño, respeto, no de ahorita, de hace muchos años. Llevan prácticamente una vida de una relación de amistad y de cariño, y eso debe prevalecer."

¿

Maite Perroni no invitó a Anahí al bautizo de su hija?

Manuel aclaró que efectivamente recibieron la invitación de Maite y Andrés para el bautizo de su hija Lía, pero lamentablemente no pudieron asistir debido a compromisos previos y un viaje programado.

“Les agradezco mucho la invitación; fuimos invitados. Me habló incluso Andrés Tovar, mi amigo, para invitarme, pero ya tenía compromisos y un viaje mi señora, por lo que ya no pudimos asistir. Ella tenía un compromiso previo y así se lo hizo saber también a ellos”, expresó.

En cuanto a la posibilidad de que Anahí regrese a los escenarios, ya sea como solista o junto a RBD, Manuel manifestó su respeto por las decisiones profesionales de su esposa.