Maite Perroni celebra bautizo de su hija con ausencia de Anahí ante supuesto distanciamiento: fotos

Video Los pleitos de Anahí y otros dramas de 'Rebelde': le dejó de hablar a una de sus compañeras

Maite Perroni y Andrés Tovar celebraron el pasado fin de semana el bautizo de su primogénita Lía, quien nació el 16 de mayo del 2023.

Así fue el bautizo de Lía, hija de Maite Perroni y Andrés Tovar

PUBLICIDAD

Con una ambientación inspirada en una fábrica de dulces y con tonos claros como rosa pastel y blanco predominando tanto en decoración como en la vestimenta de los anfitriones se festejó a la pequeña de casi un año.

Entre los invitados se pudo ver a famosos como Marimar Vega y su esposo Jerónimo Rodríguez, Rossana Nájera, Adriana Louvier, además de Fernanda Castillo y su esposo Erik Hayser, por mencionar algunos.

Maite Perroni y Andrés Tovar celebran bautizo de su hija Lía. Imagen Andrés Tovar/Instagram



El sacramento católico de Lía marcó también el primer reencuentro público de los integrantes de RBD a casi tres meses de su última presentación en el Estadio Azteca, el pasado 21 de diciembre, cuando cerraron su exitoso ‘Soy Rebelde Tour’.

Anahí, la gran ausente en reencuentro de RBD

Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann se dejaron ver junto a su compañera Maite Perroni y su hija en algunas de las fotografías que compartieron del evento en redes sociales.

RBD se reunió en el bautizo de la hija de Maite Perroni pero sin Anahí. Imagen Christian Chávez/Instagram



Sin embargo, la gran ausente parece ser que fue Anahí pues no aparece en ninguna de las imágenes del festejo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz que interpretó a ‘Mía Colucci’ hace dos décadas en la telenovela Rebelde publicó en sus historias un par de fotografías.

En la primera de ellas aparece sola, sin una descripción que revele detalles de su ubicación, y una más en la que posa junto a su esposo Manuel Velasco Coello, sobre la que se limitó a escribir: “novios”.

La actriz se dejó ver junto a su esposo mienstras Maite Perroni celebraba el bautizo de su hija junto a los RBD. Imagen Anahí/Instagram



En las fotografías que publicó Christian Chávez junto a los RBD tampoco se lee alguna reacción de Anahí.

PUBLICIDAD

La ausencia de Anahí en el bautizo de la hija de Maite Perroni cobra relevancia en medio de los rumores de un supuesto distanciamiento con sus excompañeros.

Anahí no aparece en las fotos compartidas de la fiesta de bautizo de la hija de Maite Perroni y Andrés Tovar. Imagen Andrés Tovar/Instagram



Sobre las especulaciones de rivalidad entre los ex RBD, Christian Chávez habló con la prensa destacando que “como cualquier familia, de pronto tienes que ver ciertas cosas” y que “la prensa dice tantas cosas que yo la verdad mejor solo les mando saludos a todos”.

Sobre la posibilidad de que RBD programe nuevas fechas de conciertos, el también actor no quiso confirmar nada.