Ana Brenda “se prepara para nacer”: presume su ‘baby bump’ casi en la recta final de su embarazo

Video Ana Brenda Contreras revela el nombre de su bebé y el significado que tiene

Ana Brenda Contreras “se prepara para nacer” al mismo tiempo en que lo hará su hija Aria.

Este lunes 3 de marzo, la actriz de telenovelas compartió nuevas fotografías de su último trimestre de gestación. En las imágenes, Ana Brenda mostró cuánto ha crecido su baby bump.

“Este maravilloso y duro camino de hacer vida y reinventarte, donde eres más vulnerable pero más fuerte que nunca”, destacó en Instagram.

Ana Brenda cumpliría en marzo su séptimo mes de gestación. Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram



“Somos dos las que nos estamos preparando para nacer. Gracias vida. Lo mejor está por venir. Aria, mi bolita de amor”, puntualizó.

La publicación de Ana Brenda Contreras registró reacciones de famosos entre los que destacan la de Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Claudia Álvarez, Ximena Navarrete, entre otros, quienes no solo le desearon lo mejor en su etapa como mamá sino también le expresaron lo "bonita" que se ve embarazada.

Ana Brenda Contreras y su esposo Zacarías Melhem anunciaron que se convertirían en papás el 11 de diciembre de 2024. Pero fue hasta el 18 de enero que la estrella de televisión reveló que sería mamá de una niña que llevaría el nombre de “Aria”, quien llegaría al mundo en “mayo de 2025”.

La actriz se convertirá en mamá de una niña arcoíris. Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram



Según contó Ana Brenda, la pequeña Aria será su bebé arcoíris, ya que meses atrás había enfrentado la pérdida de un embarazo.

“Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega”, declaró el 8 de septiembre.

“Ya han pasado un par de meses y estamos bien, con un angelito más en el cielo. Mi amor y visibilidad a todxs los que pasan por una pérdida”, sentenció.