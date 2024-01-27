Ana Brenda Contreras se casa con Zacarías Melhem: así fue el ritual de votos

Video Ana Brenda Contreras se casó en una lujosa hacienda con 400 años de antigüedad, ¡como de telenovela!

Ana Brenda Contreras finalmente se casó por lo religioso con Zacarías Melhem este sábado 27 de enero, reportó la revista TVyNovelas con un video en donde se aprecia que la actriz entra vestida de blanco a la iglesia del brazo de su hermano Beto Contreras. Más tarde, la misma actriz lo confirmó al compartir imágenes del momento.

La boda religiosa de Ana Brenda. Imagen Ana Brenda Contreras/Instagram

El evento se llevó a cabo en la Hacienda Zotoluca, la cual data de 1570 y está ubicada en el municipio de Apan, en el estado de Hidalgo, México.

Aunque se desconocen los detalles de la boda, un día antes, el viernes 26 de enero, la pareja intercambió sus votos en una elegante cena en medio de un ambiente colonial, así lo mostró la actriz con algunas fotografías y videos en su perfil de Instagram.

La boda de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem. Imagen TVyNovelas/Instagram

El ritual de votos de Ana Brenda y Zacarías Melhem

La actriz de Teresa, telenovela que puedes ver en ViX, compartió algunos momentos del ritual de votos, así como algunas de las fotos de recuerdo que se tomó con los invitados.

En las imágenes se aprecia que usó un sencillo vestido satinado con transparencias, que complementó con una capa de cuello alto. Eligió unas zapatillas color plata con enormes moños. Mientras que el novio usó un traje negro con camisa blanca y corbata.

El ritual de votos de Ana Brenda y Zacarpias Melhem. Imagen Ana Brenda Contreras/Instagram

El brindis se llevó a cabo en un pequeño salón al estilo barroco. También mostró el lugar en donde se llevará a cabo la recepción de su boda religiosa, será en un salón construido por vidrio, en donde se podrá apreciar la noche estrellada del lugar, al igual que el escenario natural de Apan, Hidalgo.

Hacienda Zotoluca. Imagen Ana Brenda Contreras/Instagram

La despedida de soltera

El 12 de enero Ana Brenda compartió videos de la elegante despedida de soltera que le organizaron sus tías en Reynosa, Tamaulipas, donde vive su familia.

De acuerdo con las imágenes, Zacarías le llevó mariachi y un enorme ramo de rosas.