Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras está embarazada: muestra tierna foto de su bebé arcoíris

La actriz está en espera de su primer hijo junto a su esposo Zacarías Melhem. El miércoles 11 de diciembre, Ana Brenda Contreras anunció su embarazo luego de que en septiembre dio a conocer la pérdida de un bebé.

Video Ana Brenda Contreras así anuncia que está embarazada a 3 meses de la pérdida de un bebé

Ana Brenda Contreras está embarazada de su primer bebé, fruto de su matrimonio con Zacarías Melhem.

La noche del miércoles 11 de diciembre, la actriz se dejó ver entre los brazos de su esposo al mismo tiempo en que mostraba la imagen de un ultrasonido y unos zapatitos de bebé sobre su espalda.

En el clip, tanto ella como Zacarías, lucieron gorras con las frases "Mom" y "Dad", con las que anunciaron que estaban por convertirse en papás.

"Lo mejor está por venir. Mayo 2025", anunció en Instagram junto a varios emojis, entre ellos, un arcoíris y un corazón rojo.

Ana Brenda Contreras presumió su prueba positiva de embarazo.
Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram


Ana Brenda no reveló si el primer bebé que espera con Zacarías Melhem se trata de un niño o una niña. Sin embargo, sí ventiló que sería en el primer semestre de 2025 cuando su bebé llegue al mundo.

Así reveló la actriz su primer embarazo.
Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram

Ana Brenda Contreras enfrentó dura perdida antes de su bebé arcoíris

El domingo 8 de septiembre, Ana Brenda Contreras dio a conocer la pérdida de un bebé. A través de un video que publicó en Instagram, la protagonista de Corazón Indomable (telenovela que puedes ver en ViX) habló de su sentimiento de dolor y la importancia de visibilizar este tipo de experiencias.

“Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega”, manifestó.

La actriz destacó en su mensaje la prudencia para hablar de la maternidad, ya que “nunca sabes la batalla que cada quien esté librando”.

“Al día siguiente de vivir esto me encontré con un grupo de reporteros con todas estas preguntas como muchas mujeres les pasa con la familia y amigos, muchas parejas, como señal clara de que es algo que hay que visibilizar, nunca sabes la batalla que cada quien esté librando”, explicó.

“Ya han pasado un par de meses y estamos bien, con un angelito más en el cielo. Mi amor y visibilidad a todxs los que pasan por una pérdida”, sentenció.

¿Por qué Ana Brenda Contreras espera un bebé arcoíris?

En su publicación de Instagram de este 11 de diciembre, Ana Brenda Contreras colocó el emoji de un arcoíris posiblemente en referencia al bebé que perdió meses atrás.

Según la clínica Panama Fertility, un "bebé arcoíris" es considerado un milagro, ya que previamente los papás pasaron por difíciles situaciones, las cuales pueden ser desde abortos, muertes durante el parto e incluso, duros tratamientos de fertilidad.

Video Ana Brenda Contreras sufre la pérdida de su bebé: "Un angelito más en el cielo"
