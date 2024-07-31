Simone Biles regresa a los Juegos Olímpicos 2024 a callar bocas: sorprendió en gimnasia artística con su salto

Video Se burlaron de Simone Biles por retirarse, pero volvió para callar bocas con más fuerza

A sus 27 años de edad, Simone Biles se acaba de convertir en la primera gimnasta en obtener 8 medallas en los Juegos Olímpicos. 5 de estas de oro, incluyendo la recién ganada en los Juegos Olímpicos París 2024. La historia de Simone Biles es inspiradora, pues ha estado repleta de obstáculos y retos que no han sido más fuertes que la gimnasta.

Simone Biles nació en Columbus, Ohio, en 1997. Sus padres sufrían de adicción a las drogas, por lo que sus abuelos la adoptaron a ella y a sus hermanos para educarlos y fungir como padres. Cuando tenía seis años descubrió la gimnasia, pues fue de excursión al centro Bannon Gymnastix e inmediatamente llamó la atención de los entrenadores. Una de ellas llamó a la propia Aimee Boorman -entrenadora olímpica- para que viera a la pequeña Simone. Dos años después, Biles ya entrenaba con Boorman.

En 2016, cuando el mundo apenas comenzaba a conocer a Simone, ella sentenció:

"No soy el próximo Usain Bolt o Michael Phelps, soy la primera Simone Biles"

Se trata efectivamente de una atleta única en su tipo. En Tokio 2020, siendo ya una estrella del deporte, Simone hizo lo que nadie se había atrevido: se retiró de la competencia para enfocarse en su salud mental.

“Estoy lidiando con algunas cosas dentro de mi cabeza... cuando llego a un punto en que empiezo a pensar demasiado, entonces me afecta en la ejecución”

Simone Biles estuvo cerca de retirarse de la gimnasia tras los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Todo parecía indicar que se retiraría de la gimnasia. Además de la presión de ser la mejor del mundo en su disciplina, Simone fue una de las muchas gimnastas que sufrieron abusos por parte de Larry Nassar, quien fue doctor del equipo de gimnasia de Estados Unidos. Simone tuvo inclusive que testificar contra él en 2021. Su declaración fue estremecedora:

“Culpo a Larry Nassar, pero también a todo un sistema que le permitió perpetrar su abuso. Los Comités Olímpicos sabían de esto desde hace mucho. Este el peor caso de abuso sexual en la historia del deporte de los Estados Unidos”.



Pero Simone regresó más fuerte que nunca. Reapareció en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Amberes, en otoño de 2023, preparándose para los Juegos Olímpicos de París 2024.

De hecho, lanzó en Netflix el documental 'Simone Biles vuelve a volar' en el que relata su camino hacia la salud mental. En la película, Simone reflexiona sobre la importancia de balancear su vida personal con su vida como deportista. Si algo le ha ayudado ha sido el apoyo de su marido Jonathan Owens, quien es también deportista.

Como atleta, Biles ha ejecutado acrobacias que nadie más ha podido hacer, por ejemplo, el salto doble mortal triple pirueta en suelo. Además le ha sido fiel a su personalidad, acompañando su rutina de piso con música de Taylor Swift. Esta combinación entre personalidad y disciplina ha sido la fórmula de Simone Biles para convertirse en la mayor gimnasta de nuestra época.