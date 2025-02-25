¿Alicia Villarreal tenía moretones tras presunto altercado con Cruz Martínez?: maquillista habla

Video Pelea de Alicia Villarreal y Cruz habría sido porque ella “contrató" a supuesto agresor de su hija

El maquillista de Alicia Villarreal rompió el silencio sobre los presuntos moretones que le ocultó a la cantante el pasado 16 de febrero tras un presunto altercado con Cruz Martínez en su residencia familiar, lo que habría detonado una denuncia de la cantante en contra de su todavía esposo por supuestos actos de violencia intrafamiliar.

Abraham Anguiano reveló que durante los años que lleva trabajando con la intérprete de ‘Hasta mañana’, nunca la había visto “desencajada” y con hematomas en el cuerpo.

“Todos estos años que yo llevo trabajando con ella, es una persona muy alegre. Ese día la sentí un poquito, pues sí, como su mirada un poco desencajada y vi moretones”, declaró a ‘Ventaneando’ en su emisión del 25 de febrero.

En ese sentido, el maquillista de Alicia Villarreal negó que los hematomas fueran parte de una “estrategia publicitaria” para supuestamente “vender boletos”. Incluso, aseguró que la madre de Melenie Carmona es una persona que jamás se prestaría a una mentira.

“Sí, sí es real, tiene moretones”, subrayó. “Alicia jamás se prestaría, es una mujer de respeto y de admiración para muchas personas y ella jamás se prestaría para un show o algo así porque pues sí vi algún comentario de que era para vender boletos pero no, para nada”, refutó.

“Ella sabe lo mucho que la quiero, y algo que quiero recalcar también, que esta experiencia que tan lamentable está pasando, si alguna mujer también está pasando por algo similar, también que alce la voz”, sentenció.

Alicia Villarreal alega violencia intrafamiliar

El 16 de febrero, medios mexicanos reportaron una supuesta denuncia de ella en contra de su esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar. En medio de estas especulaciones, la cantante realizó una señal de auxilio al finalizar uno de sus shows en Zitácuaro, Michoacán, México, lo que avivó rumores.

El 21 de febrero, los abogados de ‘La Güerita Consentida’ confirmaron a través de un comunicado que “ Alicia Villarreal presentó una denuncia por actos de violencia, misma que fue ratificada el miércoles de febrero ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León”.

En medio de estas acusaciones, el 24 de febrero, Cruz Martínez declaró a POSTA que “todo es mentira”.