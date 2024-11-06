Alejandro Sanz y Candela Márquez confirman su relación con romántica fotografía
Después de semanas de especulaciones, los famosos españoles por fin confirmaron su romance con una imagen de ellos y mensajes de amor.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Alejandro Sanz confirmó su romance con Candela Márquez con una tierna fotografía en su cuenta de Instagram, a pesar de que ya habían sido captados juntos por las calles de Miami.
El cantante mostró una imagen de sus manos entrelazadas y escribió: " Así es como se agarra el amor".
Por su parte, la actriz española retomó la foto y la compartió en la misma red social añadiendo: "No hay camino más bello si no es agarrada de tu mano…".
Con sus respectivas publicaciones estarían confirmando que mantienen una relación.
Recientemente, Alejandro Sanz y Candela Márquez fueron captados en un partido de fútbol en Miami y poco después dándose besos y abrazos mientras caminaban por la calle.
En las imágenes se aprecia que ambos están relajados y sin preocupaciones de ser vistos en público.
El intérprete de 'Mi Soledad y Yo' sostenía una copa que aparentemente contenía vino, mientras que con la otra mano abrazaba a la villana de la telenovela 'Muchacha Italiana Viene a Casarse', que puedes ver en ViX.
Además, en redes sociales, ambos han intercambiado mensajes cariñosos y ahora lo hacen más evidente con la fotografía de sus manos entrelazadas.