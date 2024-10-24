¿Alejandro Sanz grita a los cuatro vientos su amor por Candela Márquez? Así le responde ella

Video El video de Shakira en plena cena con un misterioso hombre en Miami: ¿su nuevo amor?

Alejandro Sanz seguiría dando pistas de su supuesto romance con la actriz Candela Márquez.

Luego de ser captado con la actriz de telenovelas en Miami, Florida, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde también estuvo presente David Beckham, Alejandro Sanz avivó rumores de noviazgo con Candela Márquez al dedicarle un amoroso mensaje en Instagram.

PUBLICIDAD

La noche del 22 de octubre, la intérprete de 36 años compartió una fotografía sobre su estancia en Miami. Aunque Candela solo colocó en la descripción de su publicación el emoji de un corazón rojo, fue un comentario del cantante español lo que avivó especulaciones.

En su cariñoso mensaje, Alejandro Sanz no solo habría dado entender que fue él quien capturó la imagen sino que el sombrerito de la actriz también pudiera ser un obsequio de él.

“Me encanta tu sombrerito. El fotógrafo debía ser bueno, ya te extraño”, expresó.

Candela Márquez y Alejandro Sanz intercambian coquetos mensajes en Instagram. Imagen Candela Márquez / Instagram

¿Candela Márquez confirma relación con Alejandro Sanz?

El comentario del intérprete de ‘Corazón partío’ de inmediato fue respondido por Candela Márquez, quien ventiló que su próximo encuentro sucedería en 4 días. Sin embargo, también destapó las intenciones que tendría con Sanz.

“Era tan bueno que pienso hacer un catálogo de fotos con él de por vida… I miss you too (también te extraño)… 4 days (días)… y contando”, sentenció.

De acuerdo con la revista ¡HOLA!, antes de dar pistas sobre su presunto romance, Alejandro Sanz y Candela Márquez ya habían acudido a eventos sociales juntos como el cumpleaños 50 de Paco León y los Premios Billboard.

Incluso, la publicación asegura que fuentes cercanas les revelaron que Alejandro Sanz “ha ido introduciendo a Candela en su círculo de amistades de manera muy natural” a tal punto de que Candela Márquez habría conocido a la familia del cantante y a su hijo Alexander en “la fiesta flamenca” que organizó “hace unos días en su casa”.