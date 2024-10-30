Alejandro Sanz

Alejandro Sanz y Candela Márquez entre besos y abrazos: las fotos que confirmarían su romance

Los artistas españoles fueron vistos por las calles de Miami muy románticos y cariñosos. Esta es la segunda vez que se les ve juntos.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video La lujosa vida de Manuela, la hija de Alejandro Sanz: a los 22 años ya es empresaria

Alejandro Sanz y Candela Márquez fueron captados muy cariñosos en Miami, lo cual confirmaría que mantienen un romance.

Hace unos días se dejaron ver en el partido entre el Inter Miami y el New England Revolution, en donde la actriz conoció a algunos amigos del cantante, como el futbolista David Beckham.

Ahora, los españoles fueron vistos por las calles de Miami, con looks relajados, abrazados y hasta besándose.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en Miami
Imagen The Grosby Group

En las imágenes se aprecia que ambos están relajados y sin preocupaciones de ser vistos en público.

El intérprete de 'Mi Soledad y Yo' sostenía una copa que aparentemente contenía vino, mientras que con la otra mano abrazaba a la villana de la telenovela 'Muchacha Italiana Viene a Casarse', que puedes ver en ViX.

En redes sociales, ambos han intercambiado mensajes cariñosos, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre su relación. Aunque ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial, las imágenes y los gestos públicos confirmarían que están juntos.

Alejandro Sanz y Candela Márquez muy cariñosos.
Imagen The Grosby Group

¿Quién es Candela Márquez?

Es una actriz española nacida el 28 de febrero de 1988 en Valencia. Desde muy joven, comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento, participando en anuncios publicitarios. A los 20 años, se trasladó a Madrid para seguir desarrollando su carrera como actriz.

En España, Candela ha trabajado en series como 'Aída' y 'La Fuga'. Sin embargo, su popularidad creció significativamente en México, donde ha participado en varias telenovelas exitosas.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran su papel de Aitana en 'Muchacha italiana viene a casarse', así como sus actuaciones en 'Betty en NY' y 'Fuego ardiente'.

Imagen The Grosby Group
