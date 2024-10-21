Candela Márquez

Alejandro Sanz estaría estrenando romance con famosa actriz: ¿quién es?

El cantante español desató rumores de romance con una mujer 20 años menor que él tras intercambiar misteriosos mensajes en redes sociales y ser captados juntos en Miami, Florida.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Alejandro Sanz tuvo un hijo fuera del matrimonio: su confesión causó mucho revuelo

Alejandro Sanz estaría estrenando romance con una actriz española a más de un año de su ruptura con la artista visual Rachel Valdés.

El cantante desató rumores de nuevo romance con la actriz Candela Márquez tras intercambiar misteriosos mensajes con ella en redes. Sin embargo, estos cobraron fuerza luego de que fueron captados juntos en Miami, Florida, junto a David Beckham.

PUBLICIDAD

El intérprete de ‘Amiga mía’ asistió el pasado fin de semana a un partido del Inter Miami contra el New England Revolution en el Chase Stadium de Fort Lauderdale acompañado de Candela Márquez.

Aunque en todo momento fue captado sonriente y platicando con la actriz, llamó la atención la manera en que el músico se la presentó a David Beckham, quien amablemente se acercó a saludarla.

Este encuentro avivó rumores de romance entre Alejandro Sanz y Candela Márquez, quienes días atrás ya habían intercambiado misteriosos mensajes en Instagram.

Más sobre Candela Márquez

Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante
1 mins

Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante

Univision Famosos
Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores
2 mins

Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores

Univision Famosos
¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles
2 mins

¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles

Univision Famosos
Candela Márquez y Alejandro Sanz: su amor lo sacó de su momento más triste
3:02

Candela Márquez y Alejandro Sanz: su amor lo sacó de su momento más triste

Univision Famosos
Candela Márquez le prepara romántica sorpresa muy a la mexicana a Alejandro Sanz
0:51

Candela Márquez le prepara romántica sorpresa muy a la mexicana a Alejandro Sanz

Univision Famosos
Alejandro Sanz arremete contra quien dice que “no supera a Shakira” y anda con otra "igualita"
3 mins

Alejandro Sanz arremete contra quien dice que “no supera a Shakira” y anda con otra "igualita"

Univision Famosos
Candela Márquez rompe el silencio sobre su relación con Alejandro Sanz: “Es un príncipe”
1 mins

Candela Márquez rompe el silencio sobre su relación con Alejandro Sanz: “Es un príncipe”

Univision Famosos
¡Por primera vez juntos ante todos!: Alejandro Sanz posa con Candela Márquez y su hija 
0:52

¡Por primera vez juntos ante todos!: Alejandro Sanz posa con Candela Márquez y su hija 

Univision Famosos
Alejandro Sanz y Candela Márquez confirman su relación con romántica fotografía
1 mins

Alejandro Sanz y Candela Márquez confirman su relación con romántica fotografía

Univision Famosos
Alejandro Sanz y Candela Márquez entre besos y abrazos: las fotos que confirmarían su romance
1 mins

Alejandro Sanz y Candela Márquez entre besos y abrazos: las fotos que confirmarían su romance

Univision Famosos

Sus supuestos coqueteos

El 14 de octubre, Candela Márquez compartió algunas fotografías en Instagram sobre su estancia en Madrid.

Su publicación estuvo acompañada de un mensaje, que dos días después fue respondido por Alejandro Sanz.

“¿Y cuándo todo acabe? En nuestros pensamientos quedarán los recuerdos”, escribió ella, recibiendo como respuesta el emoji de un corazón rojo, al que la intérprete de 36 años correspondió con otro emoji igual, agregando un corazón en llamas.

Alejandro Sanz desató rumores de romance con Candela Márquez por estos mensajes.
Alejandro Sanz desató rumores de romance con Candela Márquez por estos mensajes.
Imagen Candela Márquez / Instagram


Sin embargo, la publicación que más llamó la atención fue la que Candela Márquez realizó el pasado 18 de octubre.

“¿Y qué hago?”, escribió en Instagram al pie de una fotografía de ella. “Yo tengo ideas”, respondió Alejandro Sanz, sumando a su publicación un emoji sonriente y un corazón rojo.

“En 12 horas me las dices”, anotó la mujer 20 año menor que él, a lo que enseguida éste replicó: “Te las tatúo. Contando las horas”, precisó, encendiendo así las alertas de un supuesto romance.

La actriz respondió cada uno de los mensajes del cantante español.
La actriz respondió cada uno de los mensajes del cantante español.
Imagen Candela Márquez / Instagram

¿Quién es Candela Márquez?

Candela Márquez nació el 28 de febrero de 1988 en Valencia, España. Su carrera comenzó en 1996 como modelo, pero fue hasta que cumplió 20 años que debutó como actriz en Madrid.

PUBLICIDAD

A su carrera como actriz se suman algunas telenovelas mexicanas como ‘Muchacha italiana viene a casarse’, ‘Un camino hacia el destino’, ‘Sin tu mirada’, ‘Like, la leyenda’, ‘Fuego Ardiente’ y ‘S.O.S. Me estoy enamorando’.

Video "Mami, me estoy muriendo”: Candela Márquez rompe en llanto al describir la muerte de Drako
Relacionados:
Candela MárquezAlejandro SanzRomancesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD