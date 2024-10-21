Alejandro Sanz estaría estrenando romance con famosa actriz: ¿quién es?

Video Alejandro Sanz tuvo un hijo fuera del matrimonio: su confesión causó mucho revuelo

Alejandro Sanz estaría estrenando romance con una actriz española a más de un año de su ruptura con la artista visual Rachel Valdés.

El cantante desató rumores de nuevo romance con la actriz Candela Márquez tras intercambiar misteriosos mensajes con ella en redes. Sin embargo, estos cobraron fuerza luego de que fueron captados juntos en Miami, Florida, junto a David Beckham.

El intérprete de ‘Amiga mía’ asistió el pasado fin de semana a un partido del Inter Miami contra el New England Revolution en el Chase Stadium de Fort Lauderdale acompañado de Candela Márquez.

Aunque en todo momento fue captado sonriente y platicando con la actriz, llamó la atención la manera en que el músico se la presentó a David Beckham, quien amablemente se acercó a saludarla.

Este encuentro avivó rumores de romance entre Alejandro Sanz y Candela Márquez, quienes días atrás ya habían intercambiado misteriosos mensajes en Instagram.

CRACKS EN TODA LA PALABRA 🔥⚽️🎶



Invitado de lujo el que tuvo David Beckham para el Decision Day Ni más ni menos que @AlejandroSanz 🤩



¿Buscará inspirarse para escribirle una canción a las garzas o a Messi? 😜😝

📹 fsr.sports#Messi #InterMiami #AlejandroSanz #Sanz #Miami pic.twitter.com/UI32xLxQK5 — Fans Club Bailo Con Vos (@bailoconvosok) October 20, 2024

Sus supuestos coqueteos

El 14 de octubre, Candela Márquez compartió algunas fotografías en Instagram sobre su estancia en Madrid.

Su publicación estuvo acompañada de un mensaje, que dos días después fue respondido por Alejandro Sanz.

“¿Y cuándo todo acabe? En nuestros pensamientos quedarán los recuerdos”, escribió ella, recibiendo como respuesta el emoji de un corazón rojo, al que la intérprete de 36 años correspondió con otro emoji igual, agregando un corazón en llamas.

Alejandro Sanz desató rumores de romance con Candela Márquez por estos mensajes. Imagen Candela Márquez / Instagram



Sin embargo, la publicación que más llamó la atención fue la que Candela Márquez realizó el pasado 18 de octubre.

“¿Y qué hago?”, escribió en Instagram al pie de una fotografía de ella. “Yo tengo ideas”, respondió Alejandro Sanz, sumando a su publicación un emoji sonriente y un corazón rojo.

“En 12 horas me las dices”, anotó la mujer 20 año menor que él, a lo que enseguida éste replicó: “Te las tatúo. Contando las horas”, precisó, encendiendo así las alertas de un supuesto romance.

La actriz respondió cada uno de los mensajes del cantante español. Imagen Candela Márquez / Instagram

¿Quién es Candela Márquez?

Candela Márquez nació el 28 de febrero de 1988 en Valencia, España. Su carrera comenzó en 1996 como modelo, pero fue hasta que cumplió 20 años que debutó como actriz en Madrid.

A su carrera como actriz se suman algunas telenovelas mexicanas como ‘Muchacha italiana viene a casarse’, ‘Un camino hacia el destino’, ‘Sin tu mirada’, ‘Like, la leyenda’, ‘Fuego Ardiente’ y ‘S.O.S. Me estoy enamorando’.