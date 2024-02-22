Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aparecen tomados de la mano en España: ¿hubo reconciliación?

Video Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están juntos de nuevo: así de felices se dejaron ver por Madrid

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fueron captados caminando juntos y tomados de la mano, según unas imágenes que fueron publicadas en la cuenta oficial de Instagram de la revista Quién este jueves 22 de febrero.

De acuerdo con la publicación, los papás de Kailani Ochmann fueron fotografiados durante un viaje en Europa.

" Captados en Madrid: ¿Será que donde hubo fuego...?", fue la descripción que le dieron al 'post' que ha avivado los rumores de una posible y supuesta reconciliación entre ellos.

Ni Aislinn Derbez ni Mauricio Ochmann hicieron comentarios inmediatos desde sus cuentas oficiales tras la divulgación de las imágenes en las que aparecieron tomados de la mano.

FOTOS: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos y tomados de la mano en Madridhttps://t.co/fblEDiaM9S — Quién (@Quien) February 22, 2024



No queda clara la fecha en que habrían sido tomadas las imágenes ni tampoco si corresponderían a una sesión de fotos o si pertenecerían a algún proyecto en cine o televisión.

Más temprano, Ochmann compartió un video en su cuenta de Instagram en el que dejó ver una vista desde un balcón hacia el Palacio Real de Madrid: "Pura alegría", escribió.

Mauricio Ochmann reaparece pero no habla de Aislinn Derbez Imagen Instagram Mauricio Ochmann



En ese material no aparece Aislinn Derbez ni tampoco él hace mención a su exesposa. Ellos estuvieron casados de 2016 a 2020.

Así revelaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann si podrían reconciliarse

En enero pasado, el actor tuvo un breve encuentro con la prensa en la Ciudad de México, donde le cuestionaron si podría darse una reconciliación con Aislinn Derbez.

"Estoy disfrutando mucho a mis hijas y disfrutándome mucho a mí, así que no tiene por qué haber una reconciliación, porque no hay nada que reconciliar. Estamos muy bien, muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida", reveló el 10 de enero a 'Venga la alegría'.

Aislinn Derbez también fue tajante al respecto y un día antes contestó la misma pregunta a los reporteros, a quienes les dejó claro que solo es amiga de su exmarido.

"No. Somos buenos amigos. No esperen regresos", comentó la actriz.