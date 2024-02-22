Aislinn Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aparecen tomados de la mano en España: ¿hubo reconciliación?

Las fotografías de los papás de Kailani Ochmann fueron difundidas por la revista Quién y generan dudas sobre si han retomado su historia de amor ahora que ambos están solteros.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están juntos de nuevo: así de felices se dejaron ver por Madrid

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fueron captados caminando juntos y tomados de la mano, según unas imágenes que fueron publicadas en la cuenta oficial de Instagram de la revista Quién este jueves 22 de febrero.

De acuerdo con la publicación, los papás de Kailani Ochmann fueron fotografiados durante un viaje en Europa.

PUBLICIDAD

" Captados en Madrid: ¿Será que donde hubo fuego...?", fue la descripción que le dieron al 'post' que ha avivado los rumores de una posible y supuesta reconciliación entre ellos.

Ni Aislinn Derbez ni Mauricio Ochmann hicieron comentarios inmediatos desde sus cuentas oficiales tras la divulgación de las imágenes en las que aparecieron tomados de la mano.

Más sobre Aislinn Derbez

Aislinn Derbez no descartaría tener un romance con una mujer: “No estaría mal”
0:56

Aislinn Derbez no descartaría tener un romance con una mujer: “No estaría mal”

Univision Famosos
Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid
2 mins

Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid

Univision Famosos
¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliaron?: así los habrían captado en Madrid
1 mins

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliaron?: así los habrían captado en Madrid

Univision Famosos
Eugenio Derbez reacciona a las dudas sobre su orientación sexual: mamá de Aislinn creía que “era gay”
1:09

Eugenio Derbez reacciona a las dudas sobre su orientación sexual: mamá de Aislinn creía que “era gay”

Univision Famosos
Aislinn Derbez dice que su papá, Eugenio, era “muy femenino”: su madre “juraba que era gay”
3 mins

Aislinn Derbez dice que su papá, Eugenio, era “muy femenino”: su madre “juraba que era gay”

Univision Famosos
Aislinn Derbez detalla cómo fue que Mauricio Ochmann le pidió separarse
1:13

Aislinn Derbez detalla cómo fue que Mauricio Ochmann le pidió separarse

Univision Famosos
¿Mauricio Ochmann en crisis con heredera de magnate farmacéutico? El actor revela su situación
1:12

¿Mauricio Ochmann en crisis con heredera de magnate farmacéutico? El actor revela su situación

Univision Famosos
Aislinn Derbez le dice adiós a su clásico cabello negro y estrena look: así se ve ahora
2 mins

Aislinn Derbez le dice adiós a su clásico cabello negro y estrena look: así se ve ahora

Univision Famosos
Esposa de Eugenio Derbez aclara si Victoria Ruffo los ‘vetó’ del bautizo de su nieta Tessa
0:55

Esposa de Eugenio Derbez aclara si Victoria Ruffo los ‘vetó’ del bautizo de su nieta Tessa

Univision Famosos
¿Se avecina conflicto entre hijos de Eugenio Derbez por la herencia del actor? Uno de ellos responde
0:59

¿Se avecina conflicto entre hijos de Eugenio Derbez por la herencia del actor? Uno de ellos responde

Univision Famosos


No queda clara la fecha en que habrían sido tomadas las imágenes ni tampoco si corresponderían a una sesión de fotos o si pertenecerían a algún proyecto en cine o televisión.

Más temprano, Ochmann compartió un video en su cuenta de Instagram en el que dejó ver una vista desde un balcón hacia el Palacio Real de Madrid: "Pura alegría", escribió.

Mauricio Ochmann reaparece pero no habla de Aislinn Derbez
Mauricio Ochmann reaparece pero no habla de Aislinn Derbez
Imagen Instagram Mauricio Ochmann


En ese material no aparece Aislinn Derbez ni tampoco él hace mención a su exesposa. Ellos estuvieron casados de 2016 a 2020.

Así revelaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann si podrían reconciliarse

En enero pasado, el actor tuvo un breve encuentro con la prensa en la Ciudad de México, donde le cuestionaron si podría darse una reconciliación con Aislinn Derbez.

"Estoy disfrutando mucho a mis hijas y disfrutándome mucho a mí, así que no tiene por qué haber una reconciliación, porque no hay nada que reconciliar. Estamos muy bien, muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida", reveló el 10 de enero a 'Venga la alegría'.

Aislinn Derbez también fue tajante al respecto y un día antes contestó la misma pregunta a los reporteros, a quienes les dejó claro que solo es amiga de su exmarido.

PUBLICIDAD

"No. Somos buenos amigos. No esperen regresos", comentó la actriz.

Ambos se encuentran solteros. A finales de noviembre pasado, Mauricio Ochmann confirmó que había terminado el romance que tenía desde abril de 2021 con Paulina Burrola.

Relacionados:
Aislinn DerbezMauricio OchmannFamososCelebridadesPremio Lo NuestroRomancesParejas de famososPremio Lo Nuestro 2024

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD