¿Adela Noriega y Thalía regresan a las telenovelas en secuela de 'Quinceañera'? Esto se sabe

Video ¿Dónde está Adela Noriega y a qué se dedica? Esto es lo que se sabe tras su retiro de las pantallas

La posibilidad de que Thalía y Adela Noriega regresen a las telenovelas en una secuela de Quinceañera, junto a Ernesto Laguardia y Sebastián Ligarde, fue planteada por el productor Salvador Mejía.

¿Thalía y Adela Noriega de vuelta a las telenovelas?

Aunque Thalía lleva 25 años fuera de los melodramas mexicanos y Adela Noriega permanece alejada del ojo público desde su último protagónico en 2008, el productor Salvador Mejía no descarta la posibilidad de reunirlas en una nueva serie.

En una entrevista con ‘De Primera Mano’, el productor expresó su interés por llevar a la pantalla a las actrices en una producción realizada en formato de miniserie.

“Coincidimos en un momento, pero para trabajar con ella, tendríamos que hacer una miniserie de tres episodios en un mes. Si existe esa posibilidad, me encantaría. Sin embargo, ella ha seguido su camino… Si se presenta la oportunidad, sería maravilloso”, comentó sobre la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’.

Recordó que después de trabajar con ella en su última telenovela, ‘Rosalinda’, le propuso un proyecto, pero no lograron concretarlo.

Aunque considera que traer a Thalía sería un sueño que el público apreciaría, reconoce que materializar una secuela de Quinceañera no es tarea fácil.

“Suena posible, pero necesitaríamos a Thalía, a Adela Noriega, a Ernesto y a Sebastián Ligarde. Hay que darle forma y sustento. Creo que todo es posible, pero debemos considerar el interés del público y satisfacer sus expectativas”, concluyó el productor.

¿Qué fue del elenco de Quinceañera?

Aunque han pasado 25 años desde el estreno de uno de los melodramas mexicanos más exitosos en la pantalla chica, el elenco de Quinceañera ha seguido caminos diversos.

Adela Noriega, quien interpretó a 'Maricruz Fernández', tras su participación en la telenovela, tuvo protagónicos en distintas producciones. Sin embargo, actualmente se mantiene alejada del mundo del espectáculo y vive en total misterio. No se conocen detalles de su vida privada ni su lugar de residencia; sin embargo, Alicia Machado afirmó en 2021 que era común verla en las calles de Estados Unidos.

Thalía ya era famosa por su participación en el exitoso grupo musical Timbiriche. Su interpretación de 'Beatriz' en Quinceañera marcó el inicio de su carrera como actriz. Aunque se alejó de la actuación, sigue cosechando éxitos como cantante y es activa en redes sociales.

Ernesto Laguardia, 'Pancho, en la telenovela, continúa sumando melodramas a su carrera como actor. Su más reciente aparición en la pantalla chica fue en Contigo sí.