Actrices contaron los secretos de grabar escenas íntimas: Salma Hayek no paró de llorar

Exposición extrema, incomodidad y hasta llantos son algunas de las cosas que han vivido los histriones al rodar los momentos más candentes de un proyecto. Aquí te contamos.

#1 Alejandra Espinoza se estresó mucho en ‘Perfecto Anfitrión’

Esta película representó un verdadero desafío para la presentadora de Nuestra Belleza Latina, debido a que tuvo que grabar una escena íntima junto a Pedro Capó, lo cual la tuvo estresada por varias semanas.

Minutos antes de entrar al rodaje, le preguntaron si estaría dispuesta a hacer un desnudo, lo que aumentó sus nervios. Ella se había negado desde el inicio a esta situación.

Sin embargo, aseguró que una vez que grabó los momentos junto a su compañero, se le hizo muy sencillo, pues se desapegó completamente de la experiencia.

#2 A Ana Brenda Contreras y Julián Gil se les dificultaron sus escenas de cama en ‘Por amar sin ley’

En ocasiones, ser amigos de tiempo atrás facilita el trabajo de los actores, pero, en otras, supone un verdadero problema. Así les pasó a los protagonistas de ‘Por amar sin ley’.

Según contaron a Univisión en el 2018, su amistad fuera de pantallas es tan cercana que “se morían de los nervios” con tan solo pensar en filmar los momentos más románticos.

“Hacer escenas de cama con un amigo es más difícil que (si las hicieras) con alguien con quien te llevas mal o con quien tengas una relación”, expresó en aquel entonces Ana Brenda Contreras.



Aún así, ambos se supieron poner a la altura de su profesionalismo y la grabaron con la mayor naturalidad posible.

#3 Gaby Spanic reveló los momentos incómodos con sus compañeros de telenovela

Si Nos Dejan es el proyecto que marcó el regreso de la venezolana a los melodramas y no podía más que ser con romance prohibido con el hijo de su mejor amiga.

En dicha telenovela también tuvo que hacer escenas íntimas y, al respecto, comentó a la revista ‘People’ en mayo del 2021 que no pone requisitos ni exigencias a la hora de filmarlas.

En octubre de ese mismo año, reveló en un reality show:

“A veces (...) sin querer se siente aquello del hombre, porque hay hombres que se pueden controlar y otros que no. (...) Yo no siento nada, estoy tan nerviosa que no siento”.

#4 José Ron le tuvo que pedir perdón a Livia Brito por escenas íntimas en La Desalmada

Los besos y caricias en este melodrama se veían tan naturales que los televidentes no habrían podido imaginar lo que pasó mientras se filmaban.

José Ron contó en agosto del 2021 que tanto él como su protagonista se sometieron a rigurosas dietas en las que tenían que comer 6 o 7 veces al día.

“Muchas veces coincidía en las comidas que nos tocaba una escena de cama, una escena de beso o algo, entonces yo sí le decía: 'Livia, me acabo de comer un atún, una carnita, ¡perdóname! Va un besito con sabor y olor a carne”.

#5 Salma Hayek lloró antes de sus escenas candentes en ‘Desperado’

Esta película le abrió las puertas de Hollywood a la mexicana, pero eso no significa que le haya sido sencillo el rodaje.

En febrero del 2021 contó en el podcast ‘Armchair Expert’ que en el guión no se incluyó la famosa escena de cama junto a Antonio Banderas, sino que se añadió una vez que comenzaron las grabaciones.

El director del filme, Robert Rodríguez, y su esposa en aquel entonces, Elizabeth Avellán, la convencieron de hacerla en un set en el que sólo estarían ellos y los actores.

“Cuando íbamos a grabar, empecé a llorar. (Antonio Banderas) me decía ‘me estás haciendo sentir mal’ y yo me sentía tan avergonzada de estar llorando. (...) Me intentaban hacer reír, me quitaba la toalla por dos segundos y empezaba a llorar otra vez, pero lo conseguimos”.

#6 Phoebe Dynevor batalló más con su escena en solitario que en acompañada

La serie de Netflix ‘Bridgerton’ se convirtió en un verdadero fenómeno por compaginar el lado romántico con el erótico de la era victoriana, por lo que incluyó múltilples escenas íntimas.

Según contó en enero del 2021 a la revista ‘Glamour’, muchas de estas fueron “difíciles” de rodar, pero la más complicada fue en la que se masturba y tiene un orgasmo.

“Ensayé tanto con Regé (su coprotagonista) que los dos sabíamos lo que estábamos haciendo, se sintió muy práctico. Pero por mi cuenta fue muy diferente, las direcciones eran muy específicas: tenía que actuar un orgasmo, es algo difícil de ensayar, así que no lo hice”.