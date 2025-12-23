Sabine Moussier Sabine Moussier vivió engañada por años: su acta de nacimiento era falsa y su papá no era alemán La actriz de telenovelas vivió engañada durante años y descubrió su verdadero origen cuando tenía 30. Su madre le hizo creer que su padre desapareció con la construcción del muro de Berlín.



Sabine Moussier tiene una historia que parece sacada de una de sus telenovelas. La querida actriz compartió la mentira familiar que creyó durante muchos años y cómo descubrió que su acta de nacimiento era falsa y su padre no era alemán.

La villana de 'Perdona nuestros pecados', telenovela que puedes ver en ViX, nació el 12 de julio de 1966 en Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania Occidental. Sin embargo, cuando tenía 30 años y su carrera como actriz apenas comenzaba, descubrió que su padre biológico no era quien ella creía.

"Mi mamá se embaraza, la mandan a Alemania porque en ese tiempo no era bien visto (su embarazo) y claro, yo nazco allá. Pero la historia acá era de mi mamá en Alemania y de regreso (a México) me sacan un acta de nacimiento falsa donde yo me llamaba Diana Sabine Kronz Moussier... Yo me enteré a los treinta y tantos años", contó en el programa Hoy en 2019.

Su verdadero origen

En aquella ocasión, Sabine Moussier dejó al descubierto que la confesión de su madre tuvo mucho que ver en que ella estaba haciendo todo lo posible por encontrar a su padre, pues inicialmente le aseguró que "con todo esto de la muralla (el muro de Berlín) que no sabía qué había pasado con él, pero que era maestro de alemán".

Incluso, confesó que había recurrido a la ayuda de Talina Fernández, quien entonces conducía el programa '¿Qué crees?', mismo que estaba dedicado a reencontrar familias.

Precisamente esta insistencia hizo que la madre de la actriz le revelara su verdadero origen: sí nació en Alemania, pero su padre era mexicano.

"Tu papá no se llama Joan Kronz, no eres Diana Sabine Kronz Moussier, tu acta de nacimiento es falsa, todo era falso, tu papá vivía en Lindavista, ahorita no sé donde está, él se llama Francisco Javier Fernández", admitió en un programa de espectáculos en 2020.

Esta noticia dejó en 'shock' a Sabine Moussier, quien guardó mucho resentimiento hacia su madre, su familia y su padre adoptivo, Rafael Rivero.

"Mi papá, el que me cuidó, el que me enseñó a bailar, a manejar, con el que hacía carreritas, él falleció hace un año, Rafa tuvo Alzheimer, me dolió, fue una persona a la que de repente le tuve mucho resentimiento, yo me alejé mucho de él, entonces cuando él murió para mí fue muy fuerte", mencionó.

Sabine Moussier sí logró conocer a su padre biológico

En esa misma entrevista, Sabine Moussier también reveló que finalmente había logrado perdonar a su madre y había podido reencontrarse con su padre biológico.

"No tengo nada en su contra, es un ser humano maravilloso y su familia todos me han abrazado, me han apoyado no sabes de qué forma. Mi nombre es Diana Sabine Moussier, tuve un papá por el que nací y que es muy lindo, casi no veo. Por otro lado, tuve un papá que me ayudó a crecer, a salir adelante y para siempre va a estar en mi corazón".

"Después de todo el resentimiento que pude haber tenido y de todo el ataque, de todo lo fea que pude haber sido con mi madre, tengo una madre maravillosa, la respeto, la admiro, me hizo un gran ser humano", dijo entre lágrimas hace tres años.