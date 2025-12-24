Sabine Moussier

Sabine Moussier reaparece en medio de rumores de que se practicaría la "eutanasia"

Recientemente la salud de la actriz causó preocupación, tras hacerse virales videos hechos con inteligencia artificial que señalaban la supuesta decisión que había tomado. En medio de los rumores, Sabine Moussier reapareció en redes.

Video ‘Influencer’ chilena reacciona a comparaciones físicas con Sabine Moussier

Sabine Moussier reapareció en redes tras los rumores que afirmaban había viajado a Colombia para practicarse la eutanasia a raíz de su padecimiento crónico. Esta información es falsa y su hija Camila Peralta demostró que su madre está bien.

La actriz, recordada por sus inolvidables villanas de telenovelas como 'Lo que la vida me robó', que puedes ver en ViX, aparece en un par de fotos junto a sus hijos y otras mujeres en una aparente salida familiar.

Imagen Camila Peralta/Instagram

¿Por qué la salud de Sabine Moussier se hizo viral?

En semanas recientes, transcendieron en redes sociales varios videos donde aparentemente aparecían conocidos rostros de la televisión mexicana, como Galilea Montijo, Adela Micha y Cynthia Klitbo, informando que Sabine había viajado a Colombia para practicarse la eutanasia, debido al padecimiento que la aqueja.

Sin embargo, los videos fueron generados mediante inteligencia artificial, lo que habría confundió al público.

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Sabine Moussier?

La actriz, de 59 años, padece neuropatía de fibras pequeñas, contó a los medios de comunicación en octubre, reportó 'Venga la Alegría'.

"Fíjate que estoy muy bien, me siento muy bien, no he estado con dolor, me he sentido bien, con energía, con alegría. No he tenido dolor. O sea, obviamente hay cosas que no puedo hacer, ¿verdad?, porque ahorita si lo intento, me parto, pero los tratamientos que he hecho me han ayudado muchísimo", contó.

De acuerdo con Cleveland Clinic, "la neuropatía de fibras pequeñas (NFF) afecta el sistema nervioso periférico. Los síntomas incluyen entumecimiento, hormigueo doloroso o ardor en pies y manos, y pueden ser graves".

