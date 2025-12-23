Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz y Yul Bürkle se comprometen después de 26 años de relación y una hija Los actores sorprendieron al compartir el romántico momento en que Yul Bürkle le entregó el anillo de compromiso a Scarlet Ortiz.



Scarlet Ortiz y su pareja de toda la vida, el también actor Yul Bürkle, sorprendieron al anunciar su compromiso matrimonial en el marco de su aniversario número 26 como pareja.

La actriz venezolana compartió un emotivo video en sus redes sociales donde se ve a Bürkle arrodillado entregándole el anillo.

"Y di el sí. Más que dar el sí al matrimonio (ajá, viene pronto), es el sí a continuar caminando a tu lado… Con nuestras mañas, nuestros subes y bajas de emociones, con nuestras bendiciones que Dios nos ha dado y nos sigue dando. ¡Te amo! Él quería que todos fueran testigos de este regalo; él es muy tímido para estas cosas, ¡así que gracias por sus buenos deseos! Veintiséis años y contando…", escribió.

Aunque no revelaron si tienen fecha para la boda, ambos han dejado entrever que se encuentra "muy cerca".

Scarlet Ortiz y Yul Bürkle se comprometieron después de 26 años juntos. Imagen Scarlet Ortiz/Instagram

La historia de amor de Scarlet Ortiz y Yul Bürkle

Se conocieron entre 1999 en el set de telenovelas de ‘Luisa Fernanda’ y después volvieron a coincidir en ‘Mis tres hermanas’, donde Cupido los flechó.

Desde finales de los noventas han construido un vínculo fuerte, protegido del escándalo, lo que ha permitido que su relación se mantenga fresca y estable a través de los años.

En marzo de 2010 nació su hija Bárbara Briana Bürkle Ortiz, quien hoy tiene 15 años.

En entrevistas, han explicado que nunca sintieron la necesidad de casarse, pues el matrimonio no era una prioridad, sino vivir el amor de manera auténtica. Sin embargo, ahora sorprendieron con su compromiso.