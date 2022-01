“Me pone nervioso”: Sergio Mayer reaccionó a las escenas de sexo que hizo su hijo en ‘Rebelde’

Después meses de espera, finalmente la nueva versión de 'Rebelde’ llegó a la plataforma digital Netflix, a raíz de su lanzamiento, una ola de comentarios se vivieron en redes sociales sobre cómo abordarían la temática, si conservarían los actuales nombres de los protagonistas y sobre todo, si el DNA sería el mismo del 2004.

Sin embargo, tras ver la luz, el actor y productor Sergio Mayer conversó sobre el trabajo que realizó su hijo, Sergio Mayer Mori, quien interpreta a Sebastián, un joven del estado de Puebla (México) que logró conseguir una beca en el ‘EWS’ con el objetivo de perseguir sus sueños y lograr ser una estrella en la música.

El hombre que estuvo involucrado en la política mexicana manifestó cómo es que se siente ver a su retoño en pantalla a nivel internacional.

A pesar que el cantante de Garibaldi explicó que le dan muchos nervios al verlo cuando está realizando escenas de sexo en la producción. Sergio Mayer, quien tuvo a su hijo con la actriz Bárbara Mori, argumentó que se siente satisfecho con el proyecto protagonizado por el joven.

En una entrevista con el medio mexicano ‘El Universal’ Mayer expresó que le da “risa por los nervios”.

“Estoy muy contento, muy satisfecho con su trabajo en ‘Rebelde’. Lo que sí pasa es que me pone nervioso de risa las escenas sexuales que tiene. Ese tipo de escenas no son fáciles para ningún actor y al verlo a él, imagínate, me pone muy nervioso”.



Durante el mes de diciembre, el histrión estuvo contando algunos aspectos sobre su vida privada. El también productor, expresó cómo ha sido su relación con su hijo, y de acuerdo con él, Sergio Mayer Mori se segó que su padre lo representara a nivel profesional. Esto debido a que no quería que su padre lo estuviera vigilando y conociendo a detalle su agenda laboral.

El hijo de Bárbara Mori inició su carrera como actor cuando tenía 12 años, en la cinta ‘Viento en contra’, y desde ese momento continuó en el medio del entretenimiento, pasando por la actuación y canto.

En otra entrevista, ahora con el programa ‘Montse & Joe', el expolítico manifestó que por poco se convertía en Luisito Rey

“Yo estaba instalado en Luisito Rey, pero cañón. Sergio se dio cuenta luego luego y me dijo: ‘No, contigo no’. No quiso. (Le dije) ‘A ver, con la experiencia que yo traigo...”, me decía: ‘No, papá. Todo a su tiempo, como yo quiera, la música que yo quiera’, y tenía razón, el tiempo le ha dado la razón, es otra generación”.



Poco después, aprovechó las cámaras del programa de Yordi Rosado, para exponer que ha estado distanciado de su hijo por temporadas debido a los problemas entre ellos. Debido a que los dos son muy diferentes y al joven no le gusta la vida que lleva su padre.

“(La relación) está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones. Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen. Quería ayudarlo mucho en su carrera y me gusta que Sergio haya salido adelante sin mi apoyo. Nunca le gustó mi disciplina”.