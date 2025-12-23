Chiquinquirá Delgado ‘Chiqui’ Delgado defiende a su hija tras acusaciones de su papá: “Padre ausente y sin responsabilidades” La presentadora salió en defensa de su hija mayor, Marielena, luego de que su padre, Guillermo Dávila, afirmara que ella supuestamente no le habla porque "está brava" con él.



Chiquinquirá Delgado defendió a su hija mayor, Marielena, luego de las recientes declaraciones que el padre de esta, Guillermo Dávila, hizo públicamente.

El actor venezolano habló de la razón por la que no mantiene una relación desde “hace como ocho años” con su retoño, quien, dijo, no le respondió un mensaje que le mandó.

“Mi hija está brava conmigo, pero ya de grande”, aseguró durante su participación en el programa peruano ‘El valor de la verdad’.

El también cantante explicó que supuestamente ella se resintió después de que él reconoció a otro de sus hijos, de nombre Vasco.

Chiquinquirá Delgado lanza fuerte mensaje

A horas de que las palabras de Guillermo Dávila cobraran relevancia, Chiquinquirá Delgado reaccionó por medio de las redes sociales.

Ella aprovechó un ‘post’ en Instagram de People en Español, en el que se reportó lo dicho por el artista, para externar su opinión.

“Cuando un hombre decide ser un padre ausente y sin responsabilidades, no una, sino múltiples veces, está sembrando distancia”, escribió.

“El instinto de un padre o una madre es proteger a sus hijos, no exponerlos ni inventar falsas historias para su beneficio”, agregó.

La modelo alegó que hay “muchos padres abusivos escondidos detrás de una fachada de víctimas en redes sociales”.

“Triste por los hijos de personajes como estos, que tienen que ver y leer tantas injusticias”, concluyó su misiva, en la que jamás nombró a su ex.

Chiquinquirá Delgado publicó este mensaje en reacción a las palabras del papá de su hija. Imagen People en Español/Instagram

Hasta el momento, Marielena no se ha pronunciado al respecto de lo que contó su papá. A inicios de este mes, ella reveló en Facebook que se encontraba en Madrid, España.

Chiquinquirá Delgado habló así de su ruptura con Guillermo Dávila

En diciembre de 2021, Chiquinquirá Delgado fue honesta al platicar los motivos por los que decidió no continuar al lado de Guillermo Dávila.

“Con los años vas madurando, vas viendo cosas que no veías al principio, y todas esas máscaras, ilusión y espejismo se caen”, externó en el podcast ‘En Defensa Propia’, según Diario La Nación.

“Empiezas a pensar diferente porque no somos los mismos que éramos ayer, o el año pasado, o hace dos años”, expresó.