Mujer: Descubre y explora tu mapa del placer sexual, sí existe y muy pocas lo conocen

Una vez has descubierto lo que te gusta y no sexualmente, busca la forma verbal o no verbal de comunicárselo a tu pareja. Asumir que la persona que tenemos al lado puede leer mentes es un error fatal que se paga, la mayoría de las veces, con el resentimiento y una sexualidad reprimida. No esperes que el otro lo sepa todo de ti, ¡muéstraselo!