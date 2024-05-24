El Kamasutra es más que un libro de posiciones sexuales, ¡cambiará tu vida en pareja!

Video Más que sexo: Esto es lo que el Kamasutra enseña realmente

El Kamasutra es un antiguo texto hindú, escrito por Vatsyayana. Muchas personas creen que este libro les servirá para encender la llama de la pasión con nuevas y atrevidas posiciones sexuales, pero esto no es del todo cierto.

¿Para qué sirve el libro del Kamasutra?

Su objetivo principal fue el convertirse en una guía para que los hombres pudieran conseguir esposa, y además complacerla para no perderla después. Porque eso sí, antes de tener intimidad debían los enamorados debían cumplir con los cuatro objetivos de vida o purushatkas.

Los cuatro purushatkas del Kamasutra son:

Dharma: Debían ser correctos y cumplir con las responsabilidades que marcaba la sociedad.

Artha: Saber administrar sus recursos y bienes materiales era muy importante pues esto les aseguraba los medios necesarios para una vida cómoda y sostenible en pareja.

Kama: Los hombres debían disfrutar de los placeres sensuales tanto como los de los emocionales. Desde saber cómo amar y cómo conservar el amor de su parece hasta sentir deseo sexual de una forma equilibrada.

Moksha: En su momento, era necesario liberar su espíritu para unirse a lo divino.

Si no es una guía de posiciones sexuales, ¿de qué trata?

Se compone de siete capítulos principales que son:

1. Sadharana

Esta es una breve introducción a la vida en pareja. Habla sobre la importancia de una vida en equilibrio para poder amar. Además, dice cómo los amantes debían prepararse para tener una relación y la importancia de combinarla con una vida equilibrada.

Incluye cosas básicas como el arreglo del hogar, la importancia de la lectura, el dibujo, la carpintería, las apuestas y hasta cómo entender las reglas sociales y respetarlas.

2 Samprayogika

Este es el capítulo más leído del Kamasutra pues es aquí donde se encuentran diferentes posiciones sexuales. También describe los tipos de amor, los tipos de besos, de golpes durante el sexo y su sonido correcto, así como los tipos de rasguños y mordidas. Dicta cuánto debe durar el sexo, así como cómo empezar y terminar el coito.

3. Kanya samprayuktaka o conseguir pareja

El Kamasutra enseña el camino para contraer matrimonio. Esta parte del libro explica cómo ganar la confianza de tu futura esposa, la observación previa, la manera correcta de cortejarla y también cómo alcanzar el nivel de relación sentimental deseado tanto para hombres como para mujeres.

4. Bharyadhikarika

Este es un capítulo sobre las buenas costumbres de los matrimonios polígamos; cómo es que en debían comportarse las esposas (por edades) y el esposo. Además, habla sobre la convivencia y cómo resolver conflictos para una relación sana y feliz.

5. Paradika

Trata las formas correctas para acercarse a las esposas de otros hombres y las relaciones de amistad entre mujeres. Estas enseñanzas, aunque no tienen soporte actualmente, describen esa cultura antigua y sus costumbres.

6. Vaisika

Este capítulo es sobre cortesanas y cómo relacionarse con ellas. Recuerda que en la antigua India eran mujeres educadas en las artes del amor y la conversación.

7. Aupamishadika

Finalmente, un capítulo con consejos para lograr ser más atractivo para otras personas: cómo vestir y actuar, pero también habla de pociones, tónicos y recetas diversas para lograr tus objetivos.

También ofrece técnicas para hacer crecer los genitales masculinos y alcanzar el deseo de otra persona.

Seguramente no conocías estos datos sobre el Kamasutra. Dale una segunda oportunidad y lee el libro completo, quizá después tú y tu pareja disfruten más de esas atrevidas posiciones sexuales que esconde entre sus páginas.

