Lifestyle
Sexualidad

5 posiciones sexuales más buscadas en Google: Un pretzel y la Torre Eiffel están en la lista

Cuando se trata de sexo, las parejas se están poniendo creativas a la hora de buscar nuevas posiciones que los haga gozar más en esos momentos de intimidad, desde el pretzel hasta la Torre Eiffel, ¿las conocías?

Sexo en pareja: consejos que te harán disfrutar de tu vida sexual plenamente y en compañía
Estos 5 hombres nos cuentan por qué les encanta el sabor de la vagina

ATTV_LOGO
Por:
Atentamente Victoria .

El Kama Sutra parece estar aburriendo a las parejas que buscan nuevas formas para gozar al máximo de su sexualidad, intentando nuevas y creativas posiciones. Al menos así lo reveló Bedbible, la plataforma de reseñas de juguetes para adultos, quien analizó las tendencias de búsqueda en Google con el objetivo de conocer qué tipo de posiciones sexuales se buscan más en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Y es que no es de sorprenderse que las personas ya se hayan cansado de posiciones clásicas para tener sexo como la del misionero y quieran darles un giro más picante a sus relaciones. Aquí te decimos las 5 más buscadas por los internautas.

5 posiciones sexuales más buscadas en Google

1. Pretzel

De acuerdo con el estudio publicado por la plataforma, al menos 14 estados buscaron la posición del pretzel. En ella uno de los dos tiene que acostarse de lado, el otro se sienta a horcajadas sobre su pierna inferior mientras la penetra con la otra pierna sobre su torso y hombro. Ahora ya sabes que cuando tu novio o novia te pida uno quizá no esté hablando de comida.

Video ¿Cuántas veces a la semana se debe tener intimidad? Tips para una vida sexual plena

Más sobre Sexualidad

El Kamasutra es más que un libro de posiciones sexuales, ¡cambiará tu vida en pareja!
3 mins

El Kamasutra es más que un libro de posiciones sexuales, ¡cambiará tu vida en pareja!

Sexo y Relaciones
¿Tener sexo puede empeorar una infección urinaria?
2 mins

¿Tener sexo puede empeorar una infección urinaria?

Sexo y Relaciones
¿Por qué el sexo de reconciliación es grandioso? La ciencia advierte que tiene un lado obscuro
3 mins

¿Por qué el sexo de reconciliación es grandioso? La ciencia advierte que tiene un lado obscuro

Sexo y Relaciones
¿Cuánto sexo es ideal en una pareja?: Tener intimidad a diario podría no ser lo mejor
6 mins

¿Cuánto sexo es ideal en una pareja?: Tener intimidad a diario podría no ser lo mejor

Sexo y Relaciones
Escuchar música cuando tienes relaciones te provoca más placer: 8 razones para tener tu playlist
5 mins

Escuchar música cuando tienes relaciones te provoca más placer: 8 razones para tener tu playlist

Sexo y Relaciones
¿Qué es el Free Bleeding? Consejos para practicar el sangrado libre en la menstruación
3 mins

¿Qué es el Free Bleeding? Consejos para practicar el sangrado libre en la menstruación

Sexo y Relaciones
Mujeres: 6 técnicas infalibles que pueden utilizar para alcanzar un orgasmo pleno
3 mins

Mujeres: 6 técnicas infalibles que pueden utilizar para alcanzar un orgasmo pleno

Sexo y Relaciones
Veganos sexuales: ¿de qué se trata esta filosofía dentro del veganismo?
2 mins

Veganos sexuales: ¿de qué se trata esta filosofía dentro del veganismo?

Sexo y Relaciones
¿Es mito o verdad que la vagina se estira por tener mucho sexo? ¡Descúbrelo!
3 mins

¿Es mito o verdad que la vagina se estira por tener mucho sexo? ¡Descúbrelo!

Sexo y Relaciones
¿Realmente existe una relación entre el tamaño del pene y la palma de las manos? La ciencia responde
4 mins

¿Realmente existe una relación entre el tamaño del pene y la palma de las manos? La ciencia responde

Sexo y Relaciones

2. Speed bump o bajón de velocidad

Se trata de un estilo similar al de “perrito” pero en vez de que un integrante de la pareja se coloque en cuatro patas, deberá acostarse boca abajo con una almohada debajo de sus caderas. Es perfecta para estimular el punto G, por ello se ha gando el segundo sitio en la lista de las posiciones sexuales más buscadas en Google.

3. Torre Eiffel, es una de las posiciones sexuales más buscadas

No, no estamos hablando del icónico monumento parisino, sino de una posición sexual recomendada para tríos. Para lograr esta hazaña no apto para tímidos, pero sí para quienes quieren gozar de su sexualidad, una de las tres personas debe ponerse en cuatro patas, esta le hace sexo oral a la pareja que tiene delante mientras es penetrada por detrás. Para completar la torre, las personas que están de pie deben chocar los 5. ¿Así o más creativos?

PUBLICIDAD

4. La flecha de cupido

Si bien esta es una variación del misionero, es ideal para las parejas más flexibles. Aquí la mujer debe acostarse en posición de arado para que su compañero o compañero pueda llegar a sus genitales y realizar la penetración.

5. Cucharita

Unas de las posiciones sexuales más románticas y de las que requiere menos flexibilidad y aventura de esta lista. La ventaja es que es lo mismo que dormir de cucharita, pero sin ropa.

Si estás buscando mantener la llama de la pasión encendida en el dormitorio, háblalo con tu pareja e intenten nuevas posiciones. Recuerden que al probar podrán saber cuál es la que mejor funciona para ustedes.

¿Más consejos sobre sexualidad?

Relacionados:
SexualidadDeseo sexualParejasRelaciones de ParejaDormir con tu parejaAtentamente Victoria

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD