5 posiciones sexuales más buscadas en Google: Un pretzel y la Torre Eiffel están en la lista

El Kama Sutra parece estar aburriendo a las parejas que buscan nuevas formas para gozar al máximo de su sexualidad, intentando nuevas y creativas posiciones. Al menos así lo reveló Bedbible, la plataforma de reseñas de juguetes para adultos, quien analizó las tendencias de búsqueda en Google con el objetivo de conocer qué tipo de posiciones sexuales se buscan más en Estados Unidos.

Y es que no es de sorprenderse que las personas ya se hayan cansado de posiciones clásicas para tener sexo como la del misionero y quieran darles un giro más picante a sus relaciones. Aquí te decimos las 5 más buscadas por los internautas.

5 posiciones sexuales más buscadas en Google

1. Pretzel

De acuerdo con el estudio publicado por la plataforma, al menos 14 estados buscaron la posición del pretzel. En ella uno de los dos tiene que acostarse de lado, el otro se sienta a horcajadas sobre su pierna inferior mientras la penetra con la otra pierna sobre su torso y hombro. Ahora ya sabes que cuando tu novio o novia te pida uno quizá no esté hablando de comida.

2. Speed bump o bajón de velocidad

Se trata de un estilo similar al de “perrito” pero en vez de que un integrante de la pareja se coloque en cuatro patas, deberá acostarse boca abajo con una almohada debajo de sus caderas. Es perfecta para estimular el punto G, por ello se ha gando el segundo sitio en la lista de las posiciones sexuales más buscadas en Google.

3. Torre Eiffel, es una de las posiciones sexuales más buscadas

No, no estamos hablando del icónico monumento parisino, sino de una posición sexual recomendada para tríos. Para lograr esta hazaña no apto para tímidos, pero sí para quienes quieren gozar de su sexualidad, una de las tres personas debe ponerse en cuatro patas, esta le hace sexo oral a la pareja que tiene delante mientras es penetrada por detrás. Para completar la torre, las personas que están de pie deben chocar los 5. ¿Así o más creativos?

4. La flecha de cupido

Si bien esta es una variación del misionero, es ideal para las parejas más flexibles. Aquí la mujer debe acostarse en posición de arado para que su compañero o compañero pueda llegar a sus genitales y realizar la penetración.

5. Cucharita

Unas de las posiciones sexuales más románticas y de las que requiere menos flexibilidad y aventura de esta lista. La ventaja es que es lo mismo que dormir de cucharita, pero sin ropa.

Si estás buscando mantener la llama de la pasión encendida en el dormitorio, háblalo con tu pareja e intenten nuevas posiciones. Recuerden que al probar podrán saber cuál es la que mejor funciona para ustedes.