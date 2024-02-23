¿Tener sexo puede empeorar una infección urinaria?

Muchas mujeres tienen una infección urinaria que siempre vuelve, sobre todo cuando son sexualmente activas, pero no saben con certeza el motivo por el que aparece tantas veces. El sexo puede estar relacionado con la aparición o el agravamiento del problema.

Descubre a continuación por qué tener relaciones sexuales mientras sufres una infección urinaria puede perjudicar tu salud.

¿La infección urinaria tiene relación con el sexo?

El ginecólogo Jurandir Passos del laboratorio Delboni explica que las relaciones sexuales pueden ser la puerta de entrada para la bacteria causante de infecciones urinarias. «Si el hombre tiene la bacteria, puede transmitírsela a la mujer en una relación sexual sin preservativo y viceversa», afirma. «Si solo la mujer recibe tratamiento, probablemente será contagiada por su pareja de nuevo si tienen sexo sin protección». Por eso, es importante que esto se converse con el médico y que no solo la mujer siga el tratamiento con medicamentos.

¿Tener sexo durante una infección urinaria empeora la enfermedad?

Además de transmitir la bacteria, el sexo puede empeorar los síntomas, como dolor y ardor al orinar, y hacerlos temporalmente más intensos si hay mucha fricción en la zona.

¿Causa dolor?



Jurandir Passos explica que la infección urinaria va a dificultar las relaciones sexuales, pues la vejiga está íntimamente ligada a la vagina y el útero, y el dolor durante el sexo va a perjudicar el placer de la mujer.

Cómo tratar la infección urinaria



Lo ideal es suspender temporalmente las relaciones sexuales y acudir a un médico para tratar la enfermedad junto con la pareja. El ginecólogo Jurandir Passos recuerda que la infección, que se localiza inicialmente en la vejiga, puede alcanzar los riñones y llevar a la mujer a necesitar una internación si no se sigue el tratamiento adecuado. También es importante resaltar la importancia de usar preservativo durante el sexo, no solo para evitar infecciones urinarias, sino enfermedades más graves, como el VIH, el HPV y el herpes, por ejemplo.

