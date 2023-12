Escuchar música cuando tienes relaciones te provoca más placer: 8 razones para tener tu playlist

El doctor y experto en neurociencia Daniel J. Levitin explica en su libro This Is Your Brain on Music que cuando escuchas música en volumen alto con otra persona, las neuronas de ambos se activan sincrónicamente entre sí, es decir, se activan al mismo ritmo que las del otro, situación que provoca que uno se sienta más compenetrado con su pareja y se estreche el vínculo.